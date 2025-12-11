La mejor cena para proteger el corazón

La alimentación juega un papel crucial en la salud del corazón, junto con otros hábitos como el ejercicio regular y la gestión del estrés. El cardiólogo Kunal Lal destaca que, aunque los factores genéticos y los estilos de vida son importantes, las elecciones alimenticias tienen un impacto significativo en la salud cardiovascular.

“Seguir una dieta baja en sodio, grasas trans y saturadas puede reducir notablemente problemas como el colesterol alto y la presión arterial elevada”, señala Lal. El objetivo es promover un patrón alimenticio que favorezca el bienestar y la longevidad.

Receta recomendada: Salmón asado con garbanzos ahumados y verduras

Según EatingWell, el salmón asado acompañado de garbanzos ahumados y verduras es una de las mejores opciones para cuidar el corazón. Esta receta combina ingredientes frescos y técnicas de cocción que maximizan los beneficios cardiovasculares sin comprometer el sabor.

El salmón, rico en ácidos grasos omega-3, se complementa con garbanzos, que aportan proteínas y fibra, y verduras como la col rizada, llenas de micronutrientes y propiedades antiinflamatorias. La preparación al horno conserva los nutrientes y evita grasas añadidas, utilizando pimentón ahumado y hierbas frescas para dar sabor sin aumentar el sodio.

Beneficios de los ingredientes

El salmón es fundamental en la dieta cardiovascular. Lal recomienda consumir de dos a tres porciones semanales de pescado rico en omega-3, ya que ayuda a reducir los triglicéridos y a limitar la inflamación arterial. “Los omega-3 tienen un efecto positivo sobre la presión arterial y el colesterol”, explica.

Asimismo, este plato presenta un bajo contenido de sodio, con solo 557 miligramos por porción, cumpliendo con las pautas de la Asociación Americana del Corazón. “El sodio puede aumentar la presión arterial y agravar condiciones cardíacas. Limitarlo es esencial para una buena salud”, agrega Lal.

La inclusión de garbanzos y col rizada en la receta garantiza una ingesta adecuada de fibra, que ayuda a reducir el colesterol LDL y también la presión arterial. “Una dieta rica en fibra protege contra enfermedades cardiovasculares”, enfatiza el cardiólogo.

Consejos para cenas cardiosaludables

Para preparar cenas que beneficien la salud del corazón, es recomendable que al menos la mitad del plato esté compuesto de verduras, mientras que la otra parte debe dividirse entre proteínas magras y carbohidratos de calidad. Se sugiere optar por grasas insaturadas, como las que se encuentran en el aceite de oliva y los frutos secos, limitando la mantequilla y las grasas saturadas.

Lal también aconseja usar hierbas, especias y cítricos para realzar el sabor sin necesidad de agregar sodio. “Es posible disfrutar de cenas sabrosas mientras se cuida la salud del corazón”, concluye.

Siguiendo estos principios, el salmón asado con garbanzos ahumados y verduras se presenta como un ejemplo ideal de receta que combina gusto y nutrientes esenciales para la salud cardiovascular.