Qué alimentos recomiendan consumir los expertos para reducir el riesgo cardiovascular

Expertos en nutrición y cardiología han identificado cuatro alimentos congelados que son altamente beneficiosos para la salud del corazón. De acuerdo con María Laura Haddad-García, dietista de la Universidad de Granada, estos alimentos son prácticos, accesibles y mantienen su valor nutricional a lo largo del tiempo.

La salud cardiovascular se ve influenciada por una dieta rica en fibra, antioxidantes, grasas saludables, vitaminas y minerales. Krutika Nanavati, investigadora en nutrición, señala que los alimentos congelados conservan gran parte de sus nutrientes, lo que los convierte en una excelente opción para quienes desean mantener una dieta cardiosaludable. “La congelación conserva vitaminas y minerales, siendo especialmente útil en días en que no hay productos frescos disponibles”, comenta Nanavati.

Además, estos alimentos ayudan a minimizar el desperdicio y facilitan la adopción de hábitos saludables. Mantener un cuidado adecuado del corazón no solo reduce el riesgo de enfermedades cardíacas e hipertensión, sino que también mejora la energía y la salud general.

A continuación, se presentan los alimentos congelados recomendados por los expertos:

Frutos del bosque: Los frutos del bosque, como arándanos y fresas, son ricos en antioxidantes que ayudan a reducir la inflamación y el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, estas bayas se conservan bien en el congelador, permitiendo su inclusión en batidos o yogures. Espinaca congelada: Rica en nitratos, la espinaca congelada puede ser una opción práctica para reducir la presión arterial y mejorar el flujo sanguíneo. Su formato prepicado facilita la incorporación en recetas diarias, desde batidos hasta sopas. Salmón congelado: Este pescado es una excelente fuente de ácidos grasos omega-3, vitales para la salud cardiovascular. La congelación adecuada mantiene sus nutrientes intactos, haciendo que su consumo sea tan saludable como el de un producto fresco. Edamame: Las semillas de soja jóvenes aportan fibra, proteína y potasio, contribuyendo a niveles saludables de colesterol y presión arterial. Son versátiles y pueden añadirse a diversas preparaciones, enriqueciendo cualquier comida.

Para incorporar estos alimentos a la dieta diaria, Harvard Health sugiere agregar verduras congeladas a sopas y guisos, usar bayas en desayunos o postres, cocinar pescado congelado para cenas, y sumar edamame a ensaladas y otros platillos. Los alimentos congelados son una opción eficiente para mejorar la calidad nutricional de la dieta y optimizar el tiempo en la cocina.