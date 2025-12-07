Santi Maratea busca novia en redes porque quiere ser papá

Santiago Maratea, el influencer argentino, reveló en sus redes sociales su deseo de convertirse en padre, aunque estableció varias condiciones que podrían complicar esta meta. En un video compartido en Instagram, Maratea, actualmente soltero, expresó su anhelo de tener entre seis y once hijos, afirmando que cuenta con los recursos y el tiempo necesarios para su crianza.

Sin embargo, el exconductor también mencionó que la persona con la que decida formar una familia debe estar dispuesta a tener múltiples hijos. “Si es con la misma mujer, tiene que querer parir varias veces”, aclaró.

Maratea también admitió tener miedo al compromiso. “Cuando me empiezo a enganchar con alguien, algo me lleva a dejarlo”, confesó, subrayando su dificultad para enfrentar estas emociones.

Pese a sus reservas, el influencer se mostró optimista. “Si hay una mujer que quiera seis hijos y no le moleste vincularse con alguien que teme al compromiso, que me llame”, comentó. Al final del video, destacó que está en terapia desde hace tres o cuatro años, lo que podría contribuir positivamente a su búsqueda. “¿Hay una esperanza?”, concluyó con una sonrisa.