La furia de Rocío Marengo por los rumores sobre su internación

Rocío Marengo reaccionó con indignación ante los rumores sobre su internación durante el final de su embarazo. Este viernes, se confirmó que la artista ingresó al Sanatorio Otamendi para realizar reposo absoluto.

Ante las especulaciones que generaron preocupación, Marengo compartió un recorte de una noticia que pedía una cadena de oración. Molesta, comentó: "Me parece una barbaridad y una falta de respeto".

La actriz añadió que no había querido hacer público su estado para evitar preocupar a su familia y amigos. "Una vez que llega a la prensa que estaba en el Sanatorio, opté por contar mi realidad para que no se alarmara a quienes nos quieren", explicó.

Marengo también criticó la búsqueda de sensacionalismo, diciendo: "Que me pongan este título solo para ganar visualizaciones me parece un montón. Los infelices y pel... existen". Finalmente, aseguró: "Bebito y yo estamos bien. ¡Fin!".