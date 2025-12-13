Momi Giardina contó cómo se enteró que Martín Bossi le fue infiel

La relación entre Momi Giardina y Martín Bossi fue intensa y compleja, durando casi cuatro años en el auge de Showmatch. La bailarina reconoció su profundo amor por el humorista, pero también destacó que la dinámica de la pareja se volvió desgastante, marcada por desafíos emocionales. Momi reveló que fue la única persona por la que acabó tomando antidepresivos, evidenciando el impacto de la separación en su vida.

En entrevistas, Momi apuntó a una clara desigualdad emocional. Ella deseaba crecer y compartir, mientras que él se movía a un ritmo diferente, lo que hizo insostenible la relación. La ruptura, llena de situaciones dolorosas e inesperadas, ha sido objeto de múltiples relatos, algunos de los cuales la bailarina finalmente se ha decidido a compartir públicamente.

En su reciente participación en el programa "Nadie Dice Nada", Momi recordó un momento crucial: recibió una llamada a través del portero eléctrico de su casa, durante la cual una mujer le reveló que había pasado la noche con Martín Bossi. A pesar de su incredulidad inicial, la conversación incluyó detalles específicos sobre su hogar que la sorprendieron. Momi, visiblemente afectada, contactó a Bossi, quien llegó rápidamente, vestido con un traje de personaje.

En otras ocasiones, Momi también menciona un episodio que contribuyó a la ruptura. Mientras trabajaba con Antonio Gasalla, descubrió en una revista Pronto que Bossi había sido vinculado sentimentalmente con otra persona. Consideró esta noticia abrupta, ya que aún estaban juntos.

A pesar de la intensidad de su relación y el dolor de la separación, Momi asegura no guardar rencor hacia Bossi y lo aprecia con la perspectiva del tiempo. Define su experiencia como "intensa, caótica y marcada por episodios que aún resuenan en su vida".