La Fiesta del Deporte 2025 ya tiene a todos sus ternados: Rafaela se prepara para celebrar a sus grandes atletas

Rafaela se prepara para vivir una nueva edición de la tradicional Fiesta del Deporte, que se llevará a cabo el miércoles 17 de diciembre, a las 20:15, en el Cine Teatro Manuel Belgrano. Será una noche para celebrar el esfuerzo, la dedicación y el talento de los deportistas que representaron a la ciudad a lo largo del año.



La celebración contará con 40 ternas deportivas, además de los reconocimientos especiales a Ex Deportista Destacado, Auxiliar Deportivo, Deportista Revelación, Deportista Amateur, Deportistas de Alto Rendimiento y la distinción más esperada de la noche: el Deportista del Año.

Con la confirmación oficial de todas las ternas, ya se encuentran definidos quiénes serán los deportistas que competirán por uno de los premios más importantes del deporte rafaelino.

La lista completa de ternas se puede consultar en el siguiente enlace: https://drive.google.com/file/d/18ZNfe72apJrT3Pg40LIby3aOYOASepKj/view

Las disciplinas incluidas abarcan una amplia diversidad: fisicoculturismo, pelota paleta, tenis, pádel, hockey, boxeo, taekwondo, karate, atletismo, pedestrismo, triatlón, wushu, fútbol, natación, MMA, patín, gimnasia artística, rugby, ciclismo, rural bike, mountain bike, automovilismo zonal y nacional, motociclismo, jiu-jitsu, ajedrez, billar, bochas, golf, saltos hípicos, tiro con arco, tiro práctico, vóley, aeromodelismo, vuelo a vela, intercolegiales, básquet, handball y automodelismo, entre muchas otras.

También se reconocerá a destacadas figuras del deporte local, como Abelardo Zenklussen (Ex Deportista Destacado) y Gustavo Alfaro y Sergio Chiarelli (Auxiliares Deportivos), además de los 27 deportistas de alto rendimiento que brillaron a nivel provincial, nacional e internacional.

La Fiesta del Deporte es uno de los eventos más emblemáticos del calendario local porque refleja el crecimiento del deporte rafaelino y el compromiso de clubes, instituciones, entrenadores, familias y toda la comunidad que sostiene la actividad deportiva durante todo el año.

La del próximo miércoles, será una noche cargada de emociones, reconocimiento y celebración, donde cada categoría tendrá su momento especial y el esfuerzo de cientos de deportistas será puesto en valor.

La entrada para presenciar el evento será libre y gratuita.



El Gobierno municipal invita a toda la ciudad a acompañar y alentar a quienes representan con orgullo a Rafaela.