Lionel Messi asombrado por la locura de India

El fanatismo por Lionel Messi en India ha alcanzado nuevas alturas con la inauguración de una colosal estatua del astro argentino, como parte de su gira GOAT Tour. Este recorrido se celebra en honor a los recientes títulos obtenidos por Messi con el Inter Miami.

La escultura, que mide 21 metros de altura y fue elaborada en un plazo de 27 días por un equipo de 45 personas, es una de las más grandes del mundo dedicadas al futbolista. Construida a base de hierro y fibra de vidrio, muestra a Messi levantando la Copa del Mundo obtenida en Qatar 2022.

Durante su visita a Calcuta, Messi reveló la estatua en un evento que contó con la presencia de sus compañeros Rodrigo De Paul y Luis Suárez. Al ver la escultura, Messi expresó su asombro y agradecimiento: "Es un honor y un placer estar aquí. Sé del apoyo de la gente y me siento feliz de compartir estos días con ellos".

El GOAT Tour, que se desarrollará durante tres días, no solo contará con la estatua a tamaño real en una zona de aficionados, sino que Messi también participará en el GOAT Cup, un partido de famosos en formato siete contra siete que se celebrará en el Estadio Internacional Rajiv Gandhi. Además, tiene previsto reunirse con el primer ministro indio, Narendra Modi.