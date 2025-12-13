Bronca en India por la rápida partida de Messi: disturbios en un estadio de Calcuta

Un incidente violento tuvo lugar en el estadio Salt Lake de Calcuta, India, cuando miles de aficionados molesto tras la breve aparición de Lionel Messi, irrumpieron en el campo. A pesar de haber pagado entradas que alcanzaron los 100 dólares, los espectadores se sintieron decepcionados al ver que el astro solo hizo un saludo antes de retirarse.

Messi, que está de gira en India como parte de su "GOAT Tour" junto a Rodrigo De Paul y Luis Suárez, llegó a Bengala Occidental el sábado por la mañana, donde fue recibido con entusiasmo y una multitud que coreaba su nombre. Durante su visita, el futbolista inauguró una estatua de 21 metros que lo representa sosteniendo la Copa del Mundo.

Sin embargo, la emoción se tornó en caos cuando Messi, tras un corto recorrido por el estadio, abandonó el lugar antes de lo previsto. La frustración de algunos aficionados, quienes habían viajado y gastado importantes sumas de dinero, derivó en actos destructivos, como el lanzamiento de botellas y el destrozo de asientos.

Uno de los asistentes, Nabin Chatterjee, describió la experiencia como un "sueño roto" por la gestión del evento. Otro espectador, Ajay Shah, expresó su indignación, señalando que la culpa recaía en la organización y no en la estrella del fútbol.

La ministra principal del estado, Mamata Banerjee, se mostró "perturbada" y "conmocionada" por la situación, ofreciendo disculpas a Messi y a los aficionados en una publicación en la red social X. Anunció que se tomarían medidas para evitar incidentes similares en el futuro.

Tras el episodio, Messi continuará su gira por India, con paradas programadas en Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi, donde se espera que se reúna con el primer ministro Narendra Modi.

Recientemente, Messi fue reconocido nuevamente como Jugador Más Valioso de la Major League Soccer tras llevar al Inter Miami al título, y se prepara para defender la Copa del Mundo con Argentina en junio y julio en Norteamérica.