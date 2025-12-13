Impulsado por Pullaro, Leonel Chiarella es el nuevo presidente del Comité Nacional de la UCR

Leonel Chiarella, el presidente más joven de la UCR en 134 años

A los 15 años, Leonel Chiarella participó en la creación del Centro de Estudiantes de su escuela. A los 26, asumió como concejal y a los 30 fue elegido intendente de Venado Tuerto. Hoy, a sus 36 años, se convirtió en el presidente del Comité Nacional de la UCR, el más joven de la historia del partido.

Chiarella llegó a este cargo tras el respaldo de Maximiliano Pullaro, en medio de una crisis interna en la UCR y la pérdida de representatividad parlamentaria tras la irrupción de Javier Milei. Su elección se produjo tras el rechazo de varios dirigentes experimentados a asumir el liderazgo, incluyendo a Gustavo Valdés, actual gobernador de Corrientes.

A pesar de su bajo reconocimiento a nivel nacional, su nombramiento no generó resistencia interna y se espera que impulse un recambio generacional en el partido, algo que se volvió un tema tabú incluso para Martín Lousteau, quien bromeó sobre la dificultad de hablar de renovación a los 50 años.

Chiarella cuenta con una gestión exitosa en Venado Tuerto, donde terminó con más de dos décadas de gobiernos peronistas y fue reelecto en 2023 con más del 83% de los votos. Su trayectoria incluye logros en obra pública, salud y políticas culturales, así como la certificación de su ciudad como "Ciudad Eficiente".

Este viernes, Chiarella asumió el liderazgo de un partido que enfrenta profundas divisiones internas y necesita fortalecer su presencia en el Congreso. Deberá gestionar un delicado vínculo con el gobierno de Javier Milei mientras los gobernadores radicales trabajan en sus propias reelecciones para 2027.

El apoyo de los gobernadores que integran el bloque Provincias Unidas será clave para su gestión. Aunque hay diferentes posturas respecto a cómo actuar frente a La Libertad Avanza, la estrategia de Pullaro parece favorecer un enfoque más pragmático. Chiarella entra a la presidencia con la expectativa de revitalizar el partido en un contexto político complicado.