El Tesoro cerró el año con una licitación récord y logró refinanciar todos los vencimientos de diciembre

El Tesoro colocó $21,3 billones en la última licitación del año y logró un rollover del 102,01%.

Se recibieron ofertas por $23,37 billones, superando las estimaciones del mercado.

La captación se dio en un contexto de alta demanda estacional de pesos y baja liquidez.

El mercado convalidó bajas de tasas en instrumentos a tasa fija y en títulos CER.

La vida promedio de la nueva deuda fue de 1,2 años, el doble del promedio reciente.

Analistas destacan que el resultado refuerza la confianza y la capacidad de financiamiento del Tesoro de cara a 2026.

La Secretaría de Finanzas consiguió este jueves un resultado que superó las expectativas del mercado y le permitió cerrar 2025 con el programa financiero completamente cubierto. En la única licitación prevista para diciembre, el Tesoro adjudicó bonos en pesos por $21,3 billones, alcanzando un nivel de refinanciamiento del 102,01% respecto de los vencimientos del mes. La cifra no solo despeja las necesidades inmediatas de financiamiento, sino que también envía una señal de estabilidad en un tramo del año habitualmente marcado por tensiones de liquidez.

En un comunicado oficial, el Ministerio de Economía precisó que se recibieron ofertas por $23,37 billones, lo que permitió adjudicar un monto equivalente al total requerido para cubrir los compromisos de corto plazo. La demanda superó las proyecciones más optimistas del mercado, que se mantenía cauto ante la estacionalidad típica de diciembre. Tradicionalmente, las necesidades de pesos aumentan por el pago de aguinaldos y compromisos empresariales, lo que reduce la liquidez disponible para operaciones financieras. A eso se sumaba que el Tesoro llegaba a la licitación con apenas $3,4 billones en su cuenta en el Banco Central, una posición de caja considerada baja para afrontar vencimientos tan voluminosos.

Pese a ese escenario y a la baja de tasas impulsada por el Gobierno, Finanzas logró absorber una cantidad significativa de pesos. Operadores del mercado destacaron que esta captación contribuyó a “resecar” la plaza en un día marcado por otro dato sensible: la aceleración de la inflación de noviembre al 2,5%, por encima de las mediciones privadas y en contramano de la tendencia descendente buscada por el Ejecutivo.

La licitación permitió colocar instrumentos en distintos segmentos, entre ellos LECAP, BONCAP, títulos CER, TAMAR y dólar linked. En el tramo a tasa fija, se adjudicaron más de $7,9 billones en papeles con TEM que oscilaron entre 2,30% y 2,40%, con TIREA por encima del 31%. En los títulos CER, que ajustan por inflación, se destacaron los $3,61 billones colocados en el TZX28 a una tasa efectiva del 8,88%, mientras que los instrumentos con vencimiento en 2026 y 2027 también mostraron demanda considerable. El mercado convalidó además un margen del 4,43% para el TAMAR 2026 y una colocación marginal en dólar linked, que sumó apenas $0,05 billones.

Economía celebró tres señales que, a su entender, hablan de una mejora en la percepción del mercado respecto de la estrategia financiera del Gobierno: la reducción promedio de 20 puntos básicos en el TEM de los bonos a tasa fija respecto de la última subasta; la baja de 100 puntos básicos en la Tasa Efectiva Anual del título CER con vencimiento en mayo de 2026; y el fuerte interés por el tramo CER largo, especialmente por el TZX28. Este último dato es interpretado como una mayor disposición del mercado a asumir duration más extensa, algo que el equipo económico buscaba desde hace meses.

Otro aspecto destacado por Finanzas fue la vida promedio de la nueva deuda emitida, que alcanzó 1,2 años. El dato duplica el promedio de las últimas tres licitaciones y constituye un avance hacia la normalización del perfil de vencimientos, históricamente muy concentrado en plazos cortos. Para el Gobierno, alargar los plazos es una condición clave para reducir el estrés financiero mensual y mejorar la previsibilidad del programa económico de 2026.

La lectura del mercado fue, en general, positiva. Auxtin Maquieyra, gerente comercial de Sailing Inversiones, explicó que el resultado “envía una señal favorable, porque en un contexto de alta demanda de pesos y dudas respecto del rollover, el Tesoro no solo cubrió los vencimientos sino que logró hacerlo con holgura”. A su vez, sostuvo que el dato más relevante no fue únicamente el monto adjudicado, sino el acompañamiento del mercado a la baja de tasas en títulos a tasa fija, así como la mejora en el costo de financiamiento en el tramo CER. Para el especialista, la tasa lograda en el TZX28, inferior al 9%, es una muestra de que el mercado “está dispuesto a estirar plazos y acompañar la estrategia de normalización”.

Maquieyra concluyó que, si bien el entorno macroeconómico sigue siendo desafiante, el resultado brinda “una señal de continuidad en la reconstrucción de confianza y en la capacidad de financiamiento doméstico”, un aspecto clave para la sostenibilidad del programa económico del próximo año.