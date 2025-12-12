La inflación de noviembre llegó al 2,5% y los precios regulados vuelven a presionar sobre el índice general

La inflación de noviembre fue del 2,5%, con una leve aceleración respecto a octubre.

Vivienda y Transporte fueron los rubros que más aportaron al alza del índice.

Los precios regulados aumentaron 2,9% y presionaron sobre el IPC general.

Las consultoras proyectan una inflación cercana al 2% mensual para los próximos meses.

Persisten importantes retrasos tarifarios en energía, transporte y comunicaciones.

El Gobierno oficializó subas en servicios públicos y un nuevo esquema de subsidios para 2026.

La inflación de noviembre se ubicó en 2,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), lo que representó una leve aceleración respecto al 2,3% registrado en octubre. La variación interanual alcanzó el 31,4%, y en los primeros once meses de 2025 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumula un 27,9%, en un contexto marcado por el impacto creciente de los precios regulados y por el reacomodamiento pendiente en tarifas y servicios públicos.

El desglose de los números confirma que el mayor impulso inflacionario del mes provino de la división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, que avanzó 3,4%. Le siguieron Transporte, con un 3%. En contraste, los incrementos más moderados se observaron en Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y en Prendas de vestir y calzado (0,5%), ambos rubros que vienen mostrando una desaceleración sostenida.

La suba de los precios regulados fue nuevamente un factor decisivo. Según el Indec, aumentaron 2,9%, por encima del promedio general. En noviembre entraron en vigencia incrementos tarifarios del 3,8% en los servicios de electricidad y gas, mientras que el transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró alzas cercanas al 10%. Los precios estacionales, por su parte, crecieron apenas 0,4%, y el IPC núcleo —que excluye regulados y estacionales— avanzó 2,6%.

Para los economistas, el comportamiento de noviembre confirma que la inflación está dejando atrás la tendencia a la baja que había mostrado en los últimos meses. Gonzalo Carrera, de la consultora Equilibra, destacó que la inflación interanual subió 0,1 punto tras 18 meses de retroceso y se estabilizó alrededor del 31%. “El 2025 cerrará con una inflación mensual no tan lejana a la de fines de 2024, pero con una ganancia de competitividad, dado que el tipo de cambio real multilateral está 19% arriba de diciembre de 2024”, señaló. Las consultoras privadas anticipaban una cifra en torno al 2,3% y 2,5%, con Eco Go marcando la estimación más alta. Su cálculo se apoyaba en la suba del 3% en Alimentos y bebidas no alcohólicas, donde el encarecimiento de la carne tuvo un rol determinante.

El dato de la Ciudad de Buenos Aires, que se conoció 24 horas antes y arrojó una inflación del 2,4% para noviembre, funcionó como anticipo del indicador nacional. En paralelo, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central reflejó una aceleración en las proyecciones de las consultoras: la mediana de estimaciones ubicó la inflación de noviembre en 2,3%, frente al 1,9% que estimaban en la encuesta previa. Para diciembre, los analistas esperan una inflación del 2,1%, y entre enero y abril de 2026 prevén un sendero descendente que llevaría el índice a un rango de entre 1,9% y 1,5% mensual.

Aun así, las presiones sobre los precios continúan presentes. Un informe de la consultora Invecq advirtió sobre la persistencia de “inflación reprimida” en diversos rubros, consecuencia del retraso en tarifas y servicios públicos. Según ese análisis, la diferencia entre la estructura actual de precios regulados y la vigente en el primer semestre de 2019 asciende a 4,2 puntos, con fuertes atrasos en Energía eléctrica y gas —entre 30% y 40%—, Transporte —entre 20% y 30%—, telefonía, internet y combustibles. En este último caso, proyecciones del área Energía y Economía estimaron que el Estado resignó más de USD 2.326 millones por no actualizar los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono durante el año.

Tras consolidarse electoralmente frente a Fuerza Patria (FP), el ministro de Economía avanzó en noviembre con nuevos aumentos en tarifas y transporte, y dejó oficializado el esquema de subsidios para electricidad, gas y garrafas que regirá en 2026. Estos ajustes, aunque necesarios para cumplir metas fiscales y contractuales con el Fondo Monetario Internacional (FMI), suponen mayores presiones sobre los índices de precios en los próximos meses.

La inflación de noviembre confirma que el proceso de desaceleración enfrenta un escenario más complejo que el previsto. Mientras el Gobierno busca equilibrar el sendero fiscal y corregir los retrasos tarifarios, el avance de los precios regulados aparece como el principal desafío para sostener una baja gradual y consistente del índice general.