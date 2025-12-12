CNV actualiza el régimen informativo de las Alycs para reforzar la supervisión del mercado

La CNV aprobó la Resolución General Nº 1094, que modifica el régimen informativo para los ALyC.

El objetivo es reforzar la protección al inversor y mejorar la supervisión patrimonial y financiera.

Se deroga la RG Nº 624 y desaparecen los reportes diarios: ahora serán mensuales.

Los agentes deberán informar acuerdos de préstamo y alquiler de valores a través de la AIF.

El nuevo régimen apunta a reducir cargas administrativas sin perder capacidad de control.

Se estableció un cronograma de transición con fechas límite entre enero y febrero de 2026.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) dio un nuevo paso en su estrategia de fortalecimiento del mercado de capitales al aprobar la Resolución General Nº 1094, una normativa que introduce cambios significativos en el régimen informativo aplicable a los Agentes de Liquidación y Compensación (ALyC), las sociedades de bolsa encargadas de operar y custodiar activos. La medida busca, según explicó el organismo, “robustecer la confianza, solvencia y responsabilidad” de los intermediarios, en línea con una agenda centrada en la protección al inversor y la estabilidad del sistema financiero.

El nuevo esquema apunta a modernizar el monitoreo de la situación patrimonial y financiera de estos intermediarios, con foco en el nivel de apalancamiento y en los acuerdos de préstamo o alquiler de valores negociables, instrumentos cuyo uso se volvió más frecuente con el crecimiento de operaciones vinculadas a la “cartera propia ampliada”. Hasta ahora, esta información se reportaba bajo un régimen especial fijado por la RG Nº 624, que exigía presentaciones diarias al cierre de cada jornada operativa.

La CNV decidió derogar ese esquema para reemplazarlo por un régimen mensual, con la convicción de que la centralización de datos en la Autopista de Información Financiera (AIF) permite sostener un nivel adecuado de supervisión sin imponer cargas administrativas excesivas. El organismo remarcó que la actualización está alineada con los objetivos de preservar la integridad del sistema, al facilitar la detección de potenciales riesgos sistémicos derivados de la exposición financiera de los agentes.

La Resolución General Nº 1094 establece que los ALyC —excepto los inscriptos como Participante Directo y las entidades financieras, que cuentan con marcos regulatorios propios— deberán remitir información detallada sobre los acuerdos de préstamo y alquiler de valores negociables celebrados tanto por cuenta propia como en operaciones vinculadas a su cartera ampliada. Estos datos deberán cargarse a través del formulario específico habilitado en la AIF, donde la CNV concentra los reportes de todas las entidades supervisadas.

Con el nuevo esquema, los agentes deberán enviar la información con periodicidad mensual dentro del tercer día hábil posterior al cierre de cada mes. La lógica detrás del cambio combina una búsqueda de eficiencia —reducir la burocracia diaria— con la intención de no perder capacidad de reacción ante eventuales desbalances patrimoniales que puedan afectar a los inversores o al funcionamiento del mercado.

Para suavizar la transición, la CNV definió un cronograma de implementación gradual. La información correspondiente a los cierres del 31 de agosto, 30 de septiembre, 31 de octubre y 30 de noviembre de 2025 deberá ser presentada hasta el 15 de enero de 2026. En tanto, los datos relativos al cierre del 31 de diciembre de 2025 tendrán como fecha límite de presentación el 30 de enero de 2026. Recién a partir de febrero del año siguiente comenzará a regir plenamente el régimen mensual regular.

Con esta actualización normativa, la CNV busca adaptar el marco regulatorio a las dinámicas actuales del mercado de capitales, donde la sofisticación creciente de operaciones y productos exige mecanismos de seguimiento más precisos y ágiles. La apuesta del organismo es que un sistema de reportes más claro y menos oneroso, pero centrado en variables clave de riesgo, contribuya a reforzar la transparencia y proteger a los inversores sin desalentar la actividad de los intermediarios.

El desafío, ahora, quedará en manos de los propios ALyC, que deberán acomodar sus sistemas internos para cumplir con los nuevos plazos y formatos, y garantizar que la información reportada refleje con precisión la exposición de cada cartera. Para la CNV, en cambio, comenzará una etapa de monitoreo más integral, donde la calidad del dato y la capacidad de identificar tendencias financieras serán centrales para anticipar eventuales tensiones en un mercado en permanente movimiento.