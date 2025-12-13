Vicuña acelera su hoja de ruta y pide ingresar al RIGI mientras espera cambios en la Ley de Glaciares

Vicuña solicitó su adhesión al RIGI bajo la categoría PEELP para asegurar previsibilidad fiscal y regulatoria.

El proyecto integra los yacimientos Josemaría y Filo del Sol, con una inversión estimada de hasta u$s17.000 millones.

BHP y Lundin Mining controlan la operación al 50%, que podría convertirse en una de las mayores inversiones extranjeras en años.

La adecuación de la Ley de Glaciares será decisiva para los estudios ambientales y la inversión final.

Se espera que la producción comience alrededor de 2030, con un informe técnico integrado previsto para 2026.

El proyecto podría generar 20.000 empleos y exportaciones superiores a u$s12.000 millones anuales hacia 2032.

El proyecto minero Vicuña dio en los últimos días un paso clave en su proceso de consolidación al presentar su solicitud para adherirse al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en la categoría de Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Se trata de un movimiento estratégico que busca asegurar previsibilidad fiscal y regulatoria para una iniciativa que, integrada por los depósitos Josemaría y Filo del Sol en San Juan, apunta a convertirse en una de las mayores inversiones extranjeras directas del país en décadas.

La escala del proyecto es tan ambiciosa como inédita: la inversión estimada total se ubica entre los u$s15.000 millones y u$s17.000 millones, desplegada a lo largo de más de diez años. Solo para los primeros dos años, la compañía presentó una adhesión por u$s2.000 millones, cifra que no refleja la totalidad del capital necesario, sino únicamente los componentes que entran en el período inicial contemplado por el régimen.

La empresa conjunta Vicuña Corp., controlada por BHP y Lundin Mining en partes iguales, unificó la operación de ambos yacimientos bajo un mismo paraguas corporativo luego de que sus accionistas concretaran la compra conjunta de Filo del Sol por 4.100 millones de dólares canadienses —unos u$s3.000 millones— y la entrada en Josemaría por otros u$s690 millones. El resultado es un proyecto binacional, con geología extendida hacia Chile, pero con inversiones que, en el marco del RIGI, se ejecutarán exclusivamente en territorio argentino.

La integración permitió posicionar a Vicuña entre los diez mayores depósitos de cobre, oro y plata del planeta. Filo del Sol, además, es señalado por S&P Global como el mayor descubrimiento greenfield de cobre de los últimos treinta años, un dato que refuerza las expectativas de sus operadores y de la provincia de San Juan, que ve en el proyecto una oportunidad para ampliar su perfil exportador y su base de empleo.

Brandon Craig, presidente de BHP Americas, fue de los primeros en destacar la presentación ante el RIGI. “El mundo necesita desarrollar 10 millones de toneladas adicionales de cobre en los próximos 10 años, y Argentina está trabajando para asegurar una parte importante de esta oportunidad”, afirmó. Según el ejecutivo, el recurso y la asociación con Lundin configuran “una opción de inversión emocionante”, aunque advirtió que aún continúan los estudios técnicos para definir el diseño final del proyecto y de su infraestructura asociada.

La categoría PEELP del RIGI —a la que aplicó Vicuña— está diseñada para emprendimientos que superan los u$s10.000 millones, requieren largos períodos de maduración y tienen capacidad de exportar en volúmenes que pueden incidir de manera estructural en la balanza comercial del país. Estos proyectos acceden a estabilidad fiscal por 40 años, un esquema de IVA mejorado, reducciones impositivas, exenciones a la importación y arbitraje internacional, además de previsibilidad regulatoria para horizontes de varias décadas.

Pero el avance del proyecto no depende solo del régimen de incentivos. En simultáneo, persiste la expectativa sobre la adecuación de la Ley de Glaciares, cuyo debate quedó incorporado a las sesiones extraordinarias de diciembre pero, por cuestiones de agenda, se postergaría para febrero. El alcance final de esa norma será determinante para definir los estudios ambientales y, en última instancia, la decisión de inversión de Vicuña Corp.

Mientras tanto, la empresa continúa fortaleciendo su base técnica. En 2025 informó un aumento en el inventario explotable de Josemaría, extendiendo su vida útil estimada de 19 a 25 años gracias a nuevos análisis y optimizaciones del diseño. También actualizó los estudios ambientales y técnicos y prevé publicar un informe unificado durante el primer trimestre de 2026. Según su cronograma preliminar, la producción podría comenzar alrededor de 2030, siempre que el marco regulatorio lo permita.

Consultoras privadas estiman que, hacia 2032, la integración de Josemaría y Filo del Sol podría generar unos 20.000 empleos directos e indirectos y exportaciones anuales superiores a los u$s12.000 millones, triplicando los niveles actuales de toda la minería argentina. Se trata de un horizonte que entusiasma al sector, aunque requiere aún claridad normativa y un entorno estable para inversiones de largo plazo.

Lo cierto es que los asesores legales del proyecto recomendaron adelantar la presentación al RIGI —inicialmente prevista para marzo de 2026— ante los tiempos políticos y la necesidad de acelerar definiciones. Un camino que, aseguran, será replicado por otros emprendimientos de gran escala que buscan certidumbre en un escenario global competitivo.