Etchevers llamó a construir consensos y defendió la libertad de prensa en la cena anual de ADEPA

Etchevers reclamó consensos y advirtió sobre la descalificación en el debate público.

Destacó la importancia del periodismo profesional desde 1983.

Alertó por riesgos a la libertad de prensa en la reforma del Código Penal.

Criticó intimidaciones del ámbito deportivo hacia periodistas.

Señaló la fragilidad económica del sector por la concentración digital.

Rosatti y Adorni ratificaron el valor de la verdad y la vigencia institucional.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) celebró anoche su tradicional cena por el 63° aniversario, un encuentro que reunió a más de 300 invitados entre funcionarios del oficialismo, dirigentes de la oposición, magistrados y referentes del mundo periodístico. En ese marco, el presidente saliente de la entidad, Martín Etchevers, ofreció un discurso enfocado en el valor del periodismo profesional como garantía democrática y en la necesidad de avanzar hacia consensos políticos duraderos.

Desde el inicio de su intervención, Etchevers subrayó que, desde el retorno democrático en 1983, la prensa argentina ha cumplido un rol esencial para el fortalecimiento institucional. Defendió la importancia de debatir en un clima de respeto y alertó sobre la dinámica de la “descalificación personal”, una práctica que, sostuvo, erosiona la calidad del debate público y amenaza con acotar el ejercicio pleno de la libertad de expresión. En ese sentido, consideró indispensable apostar a acuerdos básicos entre las fuerzas políticas y a políticas de Estado que trasciendan coyunturas.

El auditorio incluyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni; los ministros Sandra Pettovello y Diego Santilli; la senadora Patricia Bullrich; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el titular de la Corte Suprema, Horacio Rosatti. También asistieron dirigentes opositores, jueces federales y periodistas. En ese marco heterogéneo, Etchevers destacó la “actitud reciente del gobierno nacional de convocar al diálogo y construir puentes con otras fuerzas políticas”, así como la promesa oficial de moderar tensiones y evitar agravios públicos. Según evaluó, estos gestos “ayudan a descomprimir y contribuyen a una vida democrática más madura”.

Uno de los tramos centrales del discurso giró en torno al proyecto de reforma del Código Penal impulsado por el Gobierno. Etchevers advirtió que la arquitectura jurídica que protege la libertad de prensa permitió, durante las últimas décadas, consolidar el periodismo de investigación como herramienta contra la corrupción y a favor de la transparencia. “Ponerla en riesgo podría afectar a todos los ciudadanos”, enfatizó, e instó a que cualquier modificación respete la doctrina de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordó, además, avances como la despenalización del desacato, la eliminación de penas de prisión para ciertos delitos vinculados a la libertad de expresión y la incorporación del interés público como elemento excluyente en algunas figuras penales.

Otro punto de preocupación fue la creciente tensión entre el periodismo y algunos actores del ámbito deportivo. Sin mencionarlos directamente, Etchevers rindió cuentas de las intimidaciones y demandas impulsadas por dirigentes del fútbol, entre ellos autoridades de la AFA. Señaló que la tentación de silenciar voces críticas “excede a la política” y que las maniobras intimidatorias, al margen de su origen, atentan contra la circulación de información. Recordó que muchas de las investigaciones que hoy integran juicios orales comenzaron en redacciones de todo el país, y afirmó que lo que verdaderamente incomoda a sectores de poder “no son los agravios, sino la exposición de verdades incómodas”.

Etchevers también dedicó un tramo a la situación económica de las empresas periodísticas. Aseguró que la sostenibilidad del sector es crucial para garantizar responsabilidad editorial y estabilidad institucional. Alertó sobre el impacto de la concentración del mercado digital, donde “el 80% de la publicidad en línea está absorbida por plataformas globales”, un escenario que profundiza la fragilidad económica de los medios locales. En paralelo, planteó que la irrupción de la inteligencia artificial exige nuevas regulaciones que contemplen la propiedad intelectual y protejan el trabajo periodístico.

La ceremonia incluyó un homenaje a los jueces que integraron la Cámara Federal durante el histórico juicio a las Juntas Militares. A través de un video presentado por la periodista Luciana Geuna y la historiadora Camila Perochena, ADEPA reconoció la labor de magistrados y fiscales que marcaron un capítulo clave en la justicia argentina. Luego, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, destacó la ejemplaridad de aquel proceso y remarcó la obligación de los jueces actuales de “hacer lo correcto” en escenarios críticos, particularmente en causas de corrupción.

Más tarde, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, reafirmó el compromiso del Gobierno con la libertad de prensa. Señaló que la relación entre periodismo y política debe estar atravesada por un vínculo con la verdad, y sostuvo que la gestión de Javier Milei recuperó la credibilidad en la palabra oficial.

La noche concluyó con la entrega del Gran Premio de Honor a la Libertad de Expresión a María Corina Machado —recibido en su nombre por la periodista Carolina Amoroso— y al expresidente de ADEPA Guillermo Ignacio. La presencia de gobernadores, legisladores y jueces coronó una velada marcada tanto por la preocupación por el futuro del periodismo como por un inusual clima de convivencia política.