Un jugador de tenis recibió una histórica sanción por corrupción y arreglo de partidos

El tenista francés Quentin Folliot, de 26 años y exnúmero 488 del ranking ATP en 2022, ha sido suspendido por 20 años y deberá pagar una multa de 70,000 dólares tras ser acusado de corrupción y arreglo de partidos, según anunció la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA).

La suspensión, que se extenderá hasta mayo de 2044, está condicionada al pago de las multas pendientes. Además, Folliot deberá devolver más de 44,000 dólares en “pagos corruptos” por haber cometido 27 infracciones del Programa Anticorrupción del Tenis (TACP).

Los cargos en su contra incluyen la manipulación de resultados, recibir dinero para no esforzarse en los partidos, ofrecer sobornos a otros jugadores para arreglar encuentros, y destrucción de pruebas, entre otros. Folliot negó 30 cargos relacionados con 11 partidos jugados entre 2022 y 2024, de los cuales participó en ocho.

La ITIA realizó una audiencia remota en octubre ante Amani Khalifa, oficial de audiencia independiente, quien confirmó 27 de los 30 cargos, relacionados con 10 de los 11 partidos. En su fallo escrito del 1 de diciembre, Khalifa describió a Folliot como “un vector para un sindicato criminal más amplio” y destacó su intento de incrustar la corrupción en el tenis profesional.

La sanción considera factores agravantes, incluida la obstrucción intencionada de la investigación de la ITIA.

Perfil de Quentin Folliot

Folliot ha competido mayormente en torneos del circuito ITF y en clasificaciones de Challenger, acumulando alrededor de 60,000 dólares en premios a lo largo de su carrera. Se destacó más en dobles, alcanzando finales de torneos ITF y venciendo a jugadores mejor clasificados que él.