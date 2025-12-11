Crece la ilusión por Paulo Dybala

Tras el Mundial de Qatar 2022, varios campeones han regresado al fútbol argentino. Entre ellos, Leandro Paredes se unió nuevamente a Boca Juniors, su club de origen.

Uno de los rumores más destacados es la posible llegada de Paulo Dybala a Boca, especialmente tras los comentarios de Paredes, lo que ha generado gran expectativa entre los hinchas. Esta ilusión ha llegado hasta los directivos del club, incluyendo a Marcelo Delgado, mano derecha de Juan Román Riquelme. En una entrevista con Radio La Red, Delgado afirmó: "Dybala es una mezcla de ilusión y realidad. Ojalá podamos hacer el esfuerzo para traerlo".

Dybala, esquema clave en la AS Roma, enfrenta una situación contractual complicada. A pesar de arrastrar una lesión de grado medio, su importancia en el equipo es notable. En 2025, decidió extender su contrato con el club italiano hasta junio de 2026, aunque su continuidad es incierta. La Roma desea renegociar su contrato con una drástica reducción salarial, lo que podría no ser aceptable para el jugador.

Si Boca Juniors desea ficharlo, deberá negociar con la Roma o esperar hasta mediados de año para incorporarlo como agente libre.