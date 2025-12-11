Juana Repetto denunció el peligro en su barrio por un foco infeccioso

La actriz Juana Repetto denunció públicamente los peligros de una pileta con agua estancada en una vivienda deshabitada de su barrio privado. A través de sus redes sociales, Repetto expresó su preocupación tras la falta de respuesta de la administración, un problema que persiste desde octubre y que ha tenido consecuencias para la salud de su hijo, Belisario, quien sufrió una infección cutánea por picaduras de mosquitos.

Repetto compartió imágenes de la pileta y capturas de sus comunicaciones con la administración y el consorcio del barrio, destacando que la vivienda se encuentra vacía. "El dengue se cría en cualquier agua estancada", afirmó en sus historias de Instagram, describiendo la situación como “un verdadero criadero de mosquitos”.

La actriz advirtió que la acumulación de agua puede atraer mosquitos que transmiten enfermedades como dengue, zika y chikungunya. Además, citó a un profesional que explicó que el agua estancada puede convertirse en foco de bacterias, virus y parásitos, agravando problemas de salud pública.

El caso ha cobrado relevancia en redes sociales, donde sus más de 1.5 millones de seguidores han reaccionado con apoyo y críticas. Aunque algunos respaldaron su preocupación, otros acusaron a Repetto de exagerar la situación.

Repetto manifestó su frustración por la falta de acción por parte de la administración: “La pileta sigue así. Estoy desesperada, cada vez hay más mosquitos”, señaló. También criticó la actitud de los responsables, indicando que son diligentes al cobrar, pero no en abordar problemas sanitarios.

La exposición del caso generó un intenso debate sobre la responsabilidad de la gestión barrial ante riesgos para la salud. Repetto reafirmó su disposición a utilizar todos los recursos disponibles para garantizar la salud de su familia, afirmando que ha enviado mensajes solicitando ayuda a todos los involucrados.