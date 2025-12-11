Leticia Brédice habló de su adicción a las anfetaminas

En una emotiva entrevista con Karina Mazzocco en el programa "A la tarde" (América), la actriz Leticia Brédice compartió uno de los momentos más difíciles de su vida: su batalla contra la adicción a las anfetaminas para perder peso.

Brédice comenzó recordando cómo la comida, que debería ser una fuente de placer, se convirtió en un problema para ella. “Pesaba 40 kilos y aún me veía gorda”, confesó. La actriz describió la difícil experiencia de recurrir a pastillas para adelgazar, destacando los efectos devastadores de esta adicción. “La concentración y la autoestima se ven afectadas; empiezas a mentir sobre tu alimentación y muchas mujeres terminan vomitando”, expresó.

La actriz reflexionó sobre la presión social y la búsqueda de aprobación externa. “Pasó mucho tiempo hasta que entendí que mi salud mental estaba en juego. Deseaba ser querida por lo que mostraba externamente y no por lo que realmente era”, admitió.

Brédice también criticó los estándares de belleza contemporáneos, que perpetúan la presión sobre las mujeres. “Hoy veo a mujeres de todas las edades con cuerpos extremadamente delgados, lo que lleva a muchas a esconderse y sentirse atacadas”, señaló.

Recordó que en los años 90 hablar abiertamente sobre su consumo de anfetaminas era considerado un tabú. Agradeció que estos medicamentos fueran retirados del mercado, ya que esto le permitió afrontar su trastorno alimenticio. “Comprendí que el cambio comenzó cuando dejé de usar anfetaminas y empecé a aceptarme”, concluyó.

Brédice también compartió el impacto de las expectativas familiares sobre su imagen. “Tenía familiares que me decían que no comiera tanto, como si ser actriz implicara un sacrificio constante”, dijo, revelando un profundo enojo que le resultaba difícil comprender, especialmente en sus relaciones personales.