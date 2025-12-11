Laurita Fernández reveló que congeló óvulos y contó su experiencia

En una entrevista con Héctor Maugeri, Laurita Fernández habló sobre su decisión de congelar óvulos y compartió su experiencia personal. La actriz y conductora explicó que este año tomó la determinación de someterse al tratamiento debido a su deseo de ser madre sin la presión del tiempo. "Si tengo la posibilidad económica de costear un tratamiento así, y la tecnología avanzó, ¿por qué no hacerlo?", expresó en la revista +CARAS.

Laurita describió los desafíos del tratamiento, que incluyó inyecciones mientras trabajaba en el teatro. Relató una anécdota de su rutina laboral, donde, en medio de un viaje a Rosario, tuvo que improvisar y pedir al remisero que guardara sus inyecciones en su freezer. Además, durante la obra "La cena de los tontos", tuvo que inyectarse antes de salir a escena, lo que generó un ambiente de apoyo entre sus compañeros.

La actriz también reflexionó sobre los rumores de embarazo que han rodeado su carrera. "Me han embarazado 25 millones de veces", comentó con humor, subrayando que no se había imaginado siendo madre a una edad temprana. Sin embargo, reveló su deseo de tener varios hijos en el futuro y explicó que optó por congelar óvulos en este momento, ya que considera que es la edad adecuada para hacerlo.

Laurita dejó claro que su intención al hablar abiertamente sobre su experiencia es romper tabúes y motivar a otras mujeres que puedan estar en situaciones similares. Para ella, compartir su historia es un acto de liberación y un medio para abrir un diálogo sobre un tema que a menudo está rodeado de prejuicios.