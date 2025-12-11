Los 10 kilómetros de Campana tuvieron récord de asistentes, con más de cinco mil runners

Como es habitual, la inscripción a la carrera fue gratuita, pero con un alimento no perecedero a cambio.

Carrera solidaria

Como cada año, la inscripción fue gratuita y solidaria: cada corredor aportó no menos de un alimento no perecedero, que serán destinados a distintas instituciones locales.

Los alimentos recolectados fueron donados al Hogar de Niños Nuestra Señora de Lourdes, a Casa de día Padre Aníbal, al comedor Comenzar Panza Llena, Corazón Contento, a Cáritas Parroquial Campana y a la fundación CreSiendo.

“Hemos vivido una muy linda jornada de deporte, solidaridad e inclusión con las familias de la ciudad, que se acercaron masivamente para disfrutar de una mañana diferente y contribuir con la generosidad habitual de la comunidad para ayudar a quienes más lo necesitan. Estamos muy contentos y orgullosos de poder realizar por cuarta vez este evento, que tanta alegría trae a Campana”, expresó Agustín Agraz, vicepresidente de Asuntos Corporativos de AXION energy, organizador del evento.

Los ganadores de los 10k

El primero en correr los 10 kilómetros y cruzar la meta fue el experimentado atleta Carlos Ignacio Oliva, con 32 minutos y 14 segundos.

Entre las mujeres, la ganadora resultó Silvana Hernández, que recorrió la misma distancia en 39 minutos y 40 segundos. Ambos se llevaron un premio de 300.000 pesos en combustible.

En cuanto al podio de cada rama, en caballeros a Oliva lo siguieron Brian Farías (33’02’’) y Brian Cardozo (34’09’’), mientras que detrás de Hernández llegaron María Belén Rivera (44’23’’) y Verónica Velázquez (45’04’’).

Al cuidado de la ecología

El Rotary Club de Campana, a su vez, promovió una acción ecológica y solidaria, recolectando tapitas plásticas entre los asistentes para su entrega al Hospital Garrahan y reforzando el mensaje de cuidado ambiental y ayuda comunitaria.

En la misma línea, durante el evento se juntaron las botellas plásticas de las bebidas que se repartieron a los corredores y fueron entregadas a la organización Ecopionera, que las procesa y vende como insumo plástico reciclado a distintas empresas.

Como en las ediciones anteriores, los participantes pudieron optar entre las modalidades 10K competitiva y 3K recreativa, pasando por calles emblemáticas y puntos representativos de Campana.

Más allá de la competencia deportiva, el evento ofreció una jornada recreativa para toda la familia, con inflables, simuladores, tatuajes y maquillaje artístico.

