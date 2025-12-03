Transformar el dolor en amor: la historia del hogar que cobija a niños en situación de vulnerabilidad

Hace poco más de dos años, Sofía Paz concretó el proyecto que soñó junto a su esposo: abrir un hogar para niños y niñas con medida de abrigo en la localidad bonaerense de Don Torcuato. Aunque él falleció antes de la inauguración, Sofía siguió adelante y, en julio de 2023, nació Una Posta en el Camino. Allí, chicos de entre 0 y 10 años reciben acompañamiento integral mientras se resuelve su situación judicial, en la espera de regresar con sus familias de origen o ser adoptados.



“Cada niño que llega trae una historia difícil, pero también una oportunidad de sanar. Nuestro trabajo es acompañar ese proceso, ofrecerles un lugar donde puedan sentirse seguros y volver a confiar”, dice Sofía Paz, fundadora y directora del hogar.

Este año la iniciativa creció con La Postita, un nuevo espacio dedicado a bebés de hasta dos años. Cada niño recibe atención afectiva, psicológica, médica, educativa y recreativa, en un entorno que busca reparar heridas y devolver esperanza. En este tiempo se adquirieron las casas que albergan los hogares y se levantó El Vagón, un container donado que hoy funciona como sala de talleres y consultorio. También se lanzaron programas educativos y de acompañamiento.

El espíritu solidario se refleja también en la comunidad que rodea al proyecto. A través de redes sociales, Una Posta en el Camino reúne a miles de personas que colaboran en donaciones y campañas. Este año sumaron su primera cena a beneficio y organizaron la Primera Jornada de Capacitación Gratuita junto a la Fundación Vivir Agradecidos.

El programa de voluntariado Lazos en el camino también forma parte esencial del proyecto. Gracias a sus integrantes, los chicos pueden realizar actividades cotidianas, paseos y salidas que los conectan con una vida familiar. “No somos un destino final, sino una estación en la que cada niño encuentra descanso, cuidado y amor antes de continuar su camino” concluye Paz.

