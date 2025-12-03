Transformar el dolor en amor: la historia del hogar que cobija a niños en situación de vulnerabilidad

Transformar el dolor en amor: la historia del hogar que cobija a niños en situación de vulnerabilidadLA MEJOR NOTICIA DEL DÍAAgencia 24 Noticias
Hace poco más de dos años, Sofía Paz concretó el proyecto que soñó junto a su esposo: abrir un hogar para niños y niñas con medida de abrigo en la localidad bonaerense de Don Torcuato. Aunque él falleció antes de la inauguración, Sofía siguió adelante y, en julio de 2023, nació Una Posta en el Camino. Allí, chicos de entre 0 y 10 años reciben acompañamiento integral mientras se resuelve su situación judicial, en la espera de regresar con sus familias de origen o ser adoptados.
“Cada niño que llega trae una historia difícil, pero también una oportunidad de sanar. Nuestro trabajo es acompañar ese proceso, ofrecerles un lugar donde puedan sentirse seguros y volver a confiar”, dice Sofía Paz, fundadora y directora del hogar.
Este año la iniciativa creció con La Postita, un nuevo espacio dedicado a bebés de hasta dos años. Cada niño recibe atención afectiva, psicológica, médica, educativa y recreativa, en un entorno que busca reparar heridas y devolver esperanza. En este tiempo se adquirieron las casas que albergan los hogares y se levantó El Vagón, un container donado que hoy funciona como sala de talleres y consultorio. También se lanzaron programas educativos y de acompañamiento.
El espíritu solidario se refleja también en la comunidad que rodea al proyecto. A través de redes sociales, Una Posta en el Camino reúne a miles de personas que colaboran en donaciones y campañas. Este año sumaron su primera cena a beneficio y organizaron la Primera Jornada de Capacitación Gratuita junto a la Fundación Vivir Agradecidos.
El programa de voluntariado Lazos en el camino también forma parte esencial del proyecto. Gracias a sus integrantes, los chicos pueden realizar actividades cotidianas, paseos y salidas que los conectan con una vida familiar. “No somos un destino final, sino una estación en la que cada niño encuentra descanso, cuidado y amor antes de continuar su camino” concluye Paz.
CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.
Confirmado: Michlig seguirá al frente de la UCR santafesino
Abril apareció con vida
Llegó caminando por sus propios medios a la casa de su vecina, la mujer que estuvo demorada junto con su pareja.
El buen policía es aquel que nos defiende, nos da seguridad, pero también el que está a nuestro lado en los momentos más necesarios y cuando mayor apoyo necesitamos. El policía es un servidor público y si cumple ese rol, es un buen policía
Despertó Benjamín Biñale
Benjamín Biñale, el chico de 8 años herido por una bala perdida mientras hacia calentamientos previos para jugar un partido de fútbol en el club Pablo VI, abrió los ojos por primera vez desde el suceso que estremeció a todo Rosario
Pensar que en Rafaela, cuando se trato el proyecto del espacio Rafaelinos por la vida, Viotti y otros Concejales no votaron a favor de las dos vidas por no haber leído el proyecto. Se hizo una cesárea, la beba está en “perfecto estado” y será dada en adopción
Salvaron las dos vidas: Interrumpieron el embarazo a la menor violada en Jujuy
Pensar que en Rafaela, cuando se trato el proyecto del espacio Rafaelinos por la vida, Viotti y otros Concejales no votaron a favor de las dos vidas por no haber leído el proyecto. Se hizo una cesárea, la beba está en “perfecto estado” y será dada en adopción