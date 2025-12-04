El influencer que conmueve: tiene 25 millones de seguidores, no pide dinero y cumple sueños por todo el país

Se llama Nico Voutrinas, tiene más de 25 millones de seguidores en sus redes sociales y se hizo famoso por sus campañas solidarias que lo llevaron por todo el país, Bolivia, Chile, Brasil, España y que, próximamente, lo harán poner un pie en África.



Ahora bien, ¿quién es en realidad este pibe que a sus 25 años cosecha fama en todo el mundo de la mano de misiones solidarias que lo han llevado por buena parte de Buenos Aires, Salta, Córdoba, Santa Cruz, Jujuy… en total 21 de las 24 provincias argentinas para llevar ayuda material, pero sobre todo, poner un poco de esperanza allí donde falta casi todo y no llega casi nada?

“Soy Nico Voutrina Fontan, un creador de contenido que está hace más de 10 años en las plataformas”, dice a la hora de encarar una presentación en primera persona. “Empecé con videos de entretenimiento, pero hace más o menos tres años traje el contenido de regalos de Mr. Beast (cuyo nombre real es Jimmy Donaldson, un youtuber y empresario estadounidense que se hizo conocido por regalar grandes sumas de dinero en sus videos) y lo traje para Latinoamérica, donde fui el primero en empezar a hacerlo”, confiesa.

A esta definición y tras un buen rato de comenzada la entrevista con TN podríamos decir que, además, y sobre todo, Nico es un pibe que nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justo en el último día del siglo XX -sí, el 31 de diciembre de 1999-, que vivió en el seno de una familia de clase media -papá carpintero, mamá ama de casa-, que no le faltó nada, pero que quedó marcado a fuego con la muerte de su papá, en 2004, cuando su mamá tuvo que salir a trabajar, y que aún así siempre se ocupó de inculcar en él, y en sus hermanos, los valores que signaron el devenir de sus vidas.

“Criarte con tu mamá es como crecer con un amor muy femenino. Ella siempre me enseñó valores así, viste, como que ayudar al otro y eso. Cuando mi papá murió ella tuvo que salir, buscar un trabajo, porque nos quedamos sin nada”, cuenta sobre Marcela, que a pesar de las obligaciones cotidianas siempre se hacía un momento para llevarlo consigo cuando iba “a ayudar a villas e iglesias cuando tampoco teníamos nada”.

Algunas de esas experiencias lo marcaron a fuego e hicieron de él esto que es hoy: un chico que supo hacer de eso que le gusta su modo de vida —a los 18 años, con su primer pago de YouTube, se fue a vivir solo—, que viaja 24/7 por todo el país echándole una mano a los demás, y que parte de ese periplo lo comparte con cuatro amigos con los que también trabaja y por los cuales, en buena parte de la entrevista, hablará de “nosotros” y no de él.

“El objetivo principal, primero, fue viajar y conocer la Argentina. Porque yo no salía de Buenos Aires y mucha gente, seguidores, me comentaban los videos y empezaron a decirme que los tenía que hacer en los lugares más necesitados del país, en el interior, más en el norte”, asegura.

Y aquí hay que hacer un paréntesis, porque parte de lo que Nico hace se nutre de sus propios seguidores, que en una especie de trabajo colaborativo van indicándole qué vecino o qué comunidad está necesitando algo de ayuda.

Y cuando las historias no llegan, salen a buscarlas. “No hay ningún tipo de producción. Se sale a la calle, se viaja, se va a un lugar random y cuando llegamos ahí empezamos a conectar con la gente, a conocer las historias, nos metemos en los pueblitos, dormimos ahí, nos quedamos hasta conectar con una familia, con un caso, con una historia real que necesite de verdad. Y ahí empezamos, sacamos la cámara y grabamos”, cuenta.

De todas las “misiones solidarias” que llevó a cabo por todo el país, Latinoamérica y España, donde regaló desde ropa, hasta celulares, pasando por piletas para que los chicos disfruten con sus amigos del barrio, camisetas de fútbol, herramientas o la posibilidad de que alguien que vive en la calle se bañe, se corte el pelo, cambien su ropa y pase la noche en un hotel, recuerda muy especialmente las que le permitieron darle un hogar a dos familias: una en Jujuy y otra en Tucumán. “Eso fue muy alto, viste. Fue increíble la emoción de las familias, que no tenían nada, que vivían entre dos palos, dos telas, a tener una casa es algo increíble”, comenta.

Para llevar a cabo cada una de estas pequeñas grandes acciones Nico cuenta con sponsors, mayormente empresas, que son las que ponen los recursos que él luego administra.

Y entre tantos sueños, a esta altura es imposible no preguntarse qué soñará para sí este pibe que, fundamentalmente, hizo de su pasión por los videos y las redes sociales su modo de vida, y que eso le ha permitido, además, viajar, trabajar junto a sus amigos y colaborar para que la gente sea, al menos por un rato, un poco más feliz.

“Yo solo espero seguir viviendo de esto, que es lo que me gusta, lo que amo, lo que siempre amé. Seguir ayudando y hacer mejores videos y mejores regalos para la gente y mis seguidores”, confiesa.

Y por supuesto, cumplir su próxima meta, que es “conocer África, a donde vamos para fin de año a tomar contacto con diferentes comunidades” de la mano de una serie de ONG que conocen el territorio y que, por supuesto, le allanarán el camino para seguir haciendo de las suyas.

A esta altura, si nos piden que ensayemos una presentación para Nico Voutrinas nos queda claro qué decir: un pibe de barrio que aprendió que los sueños, cuando se comparten, son más grandes y hermosos.

