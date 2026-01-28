Ventura reveló qué hay detrás de la desaparición mediática de Loly Antoniale

Luis Ventura fue el invitado en Bondi Live, donde mantuvo un diálogo abierto con Ángel de Brito sobre diversos temas candentes en el mundo del espectáculo. Durante la conversación, se abordaron situaciones pasadas, como su conflicto con Jorge Rial, el descontento de Flor de la V y su colaboración con Ricardo Fort.

Al cierre de la entrevista, De Brito indagó sobre el motivo por el cual Mariana Loly Antoniale decidió alejarse de los medios y adoptar una vida más discreta, rechazando el contacto con la prensa. Ventura respondió: "La verdad es que no lo sé", aunque el conductor no se conformó y continuó cuestionándolo. "Lo sé pero no lo digo. Siempre la respeté", agregó Ventura.

Cabe recordar que Loly se separó de Jorge Rial en junio de 2015 y, poco después, abandonó abruptamente su carrera en los medios. Desde entonces, se mudó a Estados Unidos, primero para descansar y luego estableciéndose en Miami, donde nunca más ofreció entrevistas a medios argentinos, lo que alimentó rumores.

Ventura también compartió que, a pesar de la distancia, recibió un mensaje de Loly hace diez años, lo que dejó clara la falta de comunicación desde entonces. "Alguien me dijo que mi cabeza había rodado por ella, pero Loly me corrigió", explicó.

El periodista fue despedido de Intrusos en 2014 y mencionó que le dijeron que la modelo habría influido en esa decisión por desavenencias previas. Sin embargo, Ventura no se pronunció al respecto: "No sé si fue así. Ni quiero averiguarlo. Si tomó distancia, sabrá por qué."

A pesar de los insistentes cuestionamientos de De Brito, Ventura cerró el tema: "La conocí desde el principio y siempre la he acompañado. A las parejas de mis hijos y amigos las respeto."