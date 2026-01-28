Salieron a la luz terribles detalles de la denuncia de Romina Gaetani a su expareja

Ignacio Trimarco, abogado de la actriz Romina Gaetani, solicitó la detención de Luis Cavanagh, su exnovio, tras un episodio de violencia de género ocurrido a fines de diciembre. Durante una reciente entrevista en el programa DDM (América), se discutieron los detalles del caso.

El periodista Guido Záffora reveló que una amiga de Gaetani la convenció de llamar al 911 debido al estado de shock en el que se encontraba. Sin embargo, Trimarco corrigió esta afirmación, explicando que fue Gaetani quien contactó a su amiga, quien permaneció al teléfono durante el episodio violento.

El abogado también destacó que las llamadas realizadas al 911 quedan registradas. "Solicitaremos las grabaciones para recabar más información sobre lo sucedido", añadió, señalando que la amiga de Gaetani pudo escuchar todo el incidente de manera directa.