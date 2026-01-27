El negocio de Antonela Roccuzzo con el que factura millones

Durante años, Antonela Roccuzzo fue conocida principalmente como la pareja de Lionel Messi y madre de sus hijos. Sin embargo, mientras el capitán argentino brillaba en el fútbol, ella cultivaba en silencio su propia carrera empresarial.

Roccuzzo ha logrado consolidarse como una empresaria exitosa, impulsando su marca de ropa infantil, Enfans, sin hacer ruido ni buscar protagonismo mediático. Desde su fundación en 2014, junto a su madre, hermana y prima, la marca ha crecido constantemente, facturando millones gracias a una oferta que se distingue por su diseño sencillo y materiales de alta calidad.

La estética de Enfans es coherente con el estilo que Roccuzzo elige para sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro. Con sede en Rosario, la marca cuenta con más de treinta puntos de venta y ha cultivado una clientela fiel que aprecia su identidad sobria y funcional.

Además de Enfans, Roccuzzo ha establecido alianzas estratégicas con marcas internacionales. Participó en la expansión de Ricky Sarkany en Europa y se convirtió en embajadora de firmas reconocidas como Alo Yoga y Adidas, lo que fortaleció su imagen vinculada al bienestar y al estilo de vida saludable. También ha trabajado con marcas como Stanley 1913, CASETiFY y empresas de lujo como Guerlain, Lancôme y Tiffany & Co., además de crear contenido exclusivo para plataformas como Spotify.

Así, Antonela Roccuzzo ha construido una sólida carrera en el mundo de los negocios, forjando su propia identidad, más allá de la figura de Lionel Messi.