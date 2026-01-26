Jimena Barón impactó al mostrar las marcas que le dejó un deporte extremo

Jimena Barón se encuentra de vacaciones en Quequén, donde comparte diversas actividades familiares con sus seguidores. Sin embargo, generó preocupación al mostrar sus piernas llenas de moretones.

A través de sus historias, Barón informó que estaba ocupada surfeando con su hijo Momo. Más tarde, publicó una imagen de sus piernas, señalando los moretones de diferentes tamaños y comentando: “Rodilla de surf”, aclarando que las lesiones eran producto de este deporte.

Además, en su perfil, compartió fotos con su hijo y las tablas de surf, expresando: “Te amo, Momo, manija que me hacés hacer 6 actividades deportivas por día”.

