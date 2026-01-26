Jimena Barón impactó al mostrar las marcas que le dejó un deporte extremo

Jimena Barón impactó al mostrar las marcas que le dejó un deporte extremoESPECTÁCULOAna COHEN
Jimena Barón se encuentra de vacaciones en Quequén, donde comparte diversas actividades familiares con sus seguidores. Sin embargo, generó preocupación al mostrar sus piernas llenas de moretones.
A través de sus historias, Barón informó que estaba ocupada surfeando con su hijo Momo. Más tarde, publicó una imagen de sus piernas, señalando los moretones de diferentes tamaños y comentando: “Rodilla de surf”, aclarando que las lesiones eran producto de este deporte.
Además, en su perfil, compartió fotos con su hijo y las tablas de surf, expresando: “Te amo, Momo, manija que me hacés hacer 6 actividades deportivas por día”.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Indemnización por despido a trabajadora embarazada
Ricardo ZimermanJUDICIALES
Te puede interesar
Lo más visto
Silencio incómodo: Scioli evitó opinar sobre la AFA y cerró una entrevista en vivo
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Los gremios estatales anuncian un paro con movilización para presionar contra la reforma laboral
Agencia de Noticias del InteriorPOLÍTICA
Javier Milei participará del acto por el Día del Holocausto
Agencia 24 NoticiasNACIONALES
El estado de sitio en Guatemala pone a prueba su democracia
Agencia 24 NoticiasINTERNACIONALES