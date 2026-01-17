Beneficios de consumir semillas de calabaza

Las semillas de calabaza han ganado reconocimiento mundial como un alimento funcional debido a sus destacados beneficios para la salud. Su consumo regular puede fortalecer el sistema inmunitario, mejorar la salud cardiovascular y favorecer una digestión eficiente, siempre cumpliendo con las pautas de ingesta.

Nutrientes clave

Ricas en magnesio, hierro, zinc, proteínas de alta calidad y grasas insaturadas, las semillas tienen efectos positivos en diversos aspectos de la salud. Según Cleveland Clinic y la Universidad de Harvard, el magnesio es vital para más de 600 reacciones químicas en el cuerpo, contribuyendo al fortalecimiento del sistema inmunológico y la regulación de los niveles de azúcar en sangre. Por cada 100 gramos, las semillas de calabaza aportan aproximadamente 559 calorías, 49 gramos de grasas, 30 gramos de proteínas y 6 gramos de fibra.

Beneficios comprobados

El zinc es esencial para la producción de proteínas y ADN, apoyando la función inmunitaria y la división celular. Además, el hierro facilita la formación de hemoglobina, mientras que la fibra y los ácidos grasos saludables, como el omega 3, promueven la salud digestiva y cardiovascular. Los antioxidantes presentes en las semillas, como carotenoides y vitamina E, ayudan a proteger las células del daño oxidativo y pueden reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer.

El consumo regular de semillas de calabaza también puede ayudar a aliviar el estrés y la fatiga, gracias al triptófano y el magnesio que contienen. Asimismo, pueden ser útiles en el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata y tienen propiedades antiparasitarias.

Mejores formas de consumo

Expertos recomiendan consumir semillas de calabaza crudas para maximizar sus beneficios nutricionales, aunque tostarlas a baja temperatura es una alternativa válida. Remojarlas durante seis a ocho horas facilita la digestión. Para una mejor absorción de nutrientes, puedes molerlas y añadirlas a batidos, yogures o ensaladas. El aceite de semilla de calabaza es un buen aderezo, siempre que no se exponga a calor.

La cantidad diaria recomendada es de aproximadamente 30 gramos, equivalente a una cucharada. En casos específicos, se pueden consumir hasta dos cucharadas de aceite al día, bajo supervisión profesional.

Conclusión

Las semillas de calabaza son una fuente accesible de nutrientes esenciales con beneficios comprobados para la salud. Su inclusión en la dieta diaria, en las cantidades adecuadas y formas recomendadas, puede contribuir a un mejor bienestar general.