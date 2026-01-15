Tomar agua sin tener sed, ¿es bueno o no?

La sed es un mecanismo esencial del cuerpo humano para mantener el equilibrio de líquidos. Actúa como una alarma que se activa cuando el cerebro detecta que la sangre está más concentrada debido a una disminución de líquidos en el organismo, según informa el nutricionista español Guillermo Gómez.

Este proceso es controlado por sensores en el cerebro y en los vasos sanguíneos que monitorean cambios en el volumen y concentración de los líquidos corporales. Los riñones también son cruciales, regulando la cantidad de orina para minimizar la pérdida de líquidos.

Con respecto al consumo de agua, Gómez aclara que en personas sanas, beber sin sentir sed no suele ser problemático, aunque advierte sobre la sobrehidratación, que puede ocurrir al consumir grandes cantidades de agua en poco tiempo. Esta condición puede causar hiponatremia, una disminución peligrosa de sodio en sangre, común en deportistas durante maratones o pruebas largas, especialmente en calor o humedad.

Los síntomas de la hiponatremia pueden incluir dolores de cabeza intensos, náuseas, vómitos e, incluso, convulsiones. Aunque la sed es una buena guía de hidratación para la mayoría, Gómez sostiene que hay excepciones, como los deportistas en condiciones extremas, que deben hidratarse de forma planificada.

Además, se destaca la importancia de que las personas mayores beban líquidos regularmente, ya que su sensación de sed puede verse afectada, especialmente en verano. También se recomienda vigilar la hidratación en niños pequeños, mujeres embarazadas y lactantes.

Finalmente, Gómez señala que la recomendación de beber dos litros de agua diarios es solo una guía, ya que una dieta rica en frutas y verduras también contribuye significativamente a la hidratación.