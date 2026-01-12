¿Tener sexo mejora o empeora el rendimiento físico?

Durante años, la relación entre el rendimiento físico de los deportistas y el sexo ha sido objeto de debate. Antiguamente, se desaconsejaba tener relaciones antes de competiciones importantes debido a la creencia de que esto perjudicaba el rendimiento. Sin embargo, la psicóloga y sexóloga española Esperanza Gil sostiene que “no existen evidencias científicas que demuestren que tener sexo afecte negativamente el rendimiento deportivo”.

Según Gil, la influencia del sexo en los atletas varía según factores individuales. Algunas personas se sienten más enfocadas y seguras tras encuentros íntimos, mientras que otras creen que les restan energía. Para determinar cómo el sexo impacta en su rendimiento, la experta aconseja a los deportistas llevar un registro detallado de sus experiencias.

Beneficios del sexo en el deporte

Gil también señala que el sexo puede ser un eficaz alivio para las tensiones, contribuyendo a la relajación. Mantener relaciones sexuales puede reducir los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que es especialmente útil para los atletas con presión antes de las competiciones. Además, el sexo facilita la liberación de endorfinas, oxitocina y dopamina, sustancias que mejoran el bienestar y la motivación.

¿Cuándo es el momento ideal para tener relaciones?

Investigaciones indican que mantener relaciones sexuales entre 30 minutos y 24 horas antes del ejercicio no afecta la forma física, la resistencia o la potencia muscular. De hecho, una vida sexual activa puede beneficiar tanto a atletas como a personas no deportistas, al reducir el estrés y mejorar la salud cardiovascular.

Para aquellos que se preguntan cuándo es el mejor momento para tener sexo antes de una competición, Gil recomienda reflexionar sobre cómo se sienten físicamente después de una relación, su nivel de energía y concentración, y cualquier patrón observacional sobre su rendimiento.

Reconsiderando el papel del sexo en el entrenamiento

La salud sexual es un componente vital del bienestar general, por lo que Gil subraya la importancia de integrar el sexo en las rutinas de entrenamiento, al igual que se hace con la alimentación. Propone dejar atrás la idea de que el sexo perjudica el rendimiento atlético y considerar su papel como parte de un enfoque integral hacia la salud y el bienestar.