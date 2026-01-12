Despidos, cierres y ajuste: un comienzo de año adverso para el empleo privado

Más de 300 puestos de trabajo se perdieron en las primeras semanas de 2026.

Lamb Weston cerró su planta en Munro y concentró producción en Mar del Plata.

La industria textil volvió a ser golpeada con el cierre de una planta en La Rioja.

Farmacias del Dr. Ahorro profundizó su crisis y cerró sucursales.

Sealed Air redujo cerca del 40% de su personal tras un conflicto gremial.

La apertura importadora y la caída del consumo agravan la fragilidad del empleo privado.

El inicio de 2026 quedó signado por una nueva ola de despidos y cierres de plantas que volvió a encender las alarmas sobre la fragilidad del empleo privado en la Argentina. En apenas las primeras semanas del año, empresas de distintos rubros —desde la industria alimenticia y textil hasta el comercio minorista y la petroquímica— anunciaron fuertes recortes de personal, reducciones operativas y reestructuraciones que, en conjunto, superan los 300 puestos de trabajo perdidos.

El fenómeno no responde a una única causa, sino a una combinación de factores que atraviesan a buena parte de la economía: reorganizaciones globales de grandes multinacionales, caída del consumo interno, pérdida de competitividad frente a productos importados, apertura comercial y procesos de ajuste de costos en un contexto de actividad deprimida. El impacto se extiende tanto en el Área Metropolitana de Buenos Aires como en provincias del interior, afectando a economías regionales ya tensionadas.

Uno de los casos más relevantes fue el de la multinacional estadounidense Lamb Weston, una de las principales productoras mundiales de papas fritas congeladas. La empresa anunció el cierre definitivo de su planta ubicada en Munro, provincia de Buenos Aires, lo que implicó la desvinculación de alrededor de 100 trabajadores. La producción para América Latina será concentrada en su planta del Parque Industrial de Mar del Plata, donde realizó una inversión de 320 millones de dólares y emplea entre 250 y 300 personas.

Desde la compañía explicaron que la decisión se inscribe en una estrategia global orientada a mejorar la rentabilidad y la eficiencia operativa, priorizando instalaciones de mayor escala y tecnología. Pese al cierre en Munro, la operación local mantiene un fuerte perfil exportador: entre el 80% y el 90% de la producción se destina a mercados externos. Los trabajadores afectados, según informó la firma, recibirán las indemnizaciones correspondientes conforme a la legislación vigente.

En el interior del país, la industria textil volvió a ser uno de los sectores más golpeados. Hilados S.A., perteneciente al Grupo TN Platex, confirmó el cierre de su planta de confección en el Parque Industrial de La Rioja. La medida derivó en el despido de 70 trabajadores a partir de enero y dejó operativa únicamente el área de hilandería, con una dotación reducida cercana a los 60 empleados.

Desde el ámbito sindical atribuyeron la decisión a la apertura de importaciones y a la profunda recesión que atraviesa el sector. La empresa había iniciado 2025 con unos 140 empleados y planes de expansión que nunca llegaron a concretarse. El caso se suma a un deterioro más amplio del entramado textil, caracterizado por bajos niveles de utilización de la capacidad instalada y una creciente migración de empresas desde la producción local hacia la importación de productos terminados de bajo costo.

El ajuste también alcanzó al comercio minorista. La cadena Farmacias del Dr. Ahorro, de capitales mexicanos, profundizó su crisis financiera con el cierre de al menos diez sucursales y el despido de alrededor de 90 trabajadores en la Ciudad de Buenos Aires y el interior del país. La empresa declaró la cesación de pagos, acumuló cheques rechazados por más de 20 millones de pesos y enfrenta un escenario de desabastecimiento tras perder el crédito comercial de proveedores y droguerías.

En el sector señalan que el deterioro se vio agravado por la caída del consumo de medicamentos, el aumento de los costos fijos y un modelo comercial que nunca logró consolidarse en el mercado argentino. Entre las alternativas que se evalúan figuran una salida ordenada o, directamente, el retiro del país.

En paralelo, la petroquímica Sealed Air confirmó el despido de 65 trabajadores tras negociaciones fallidas con el gremio. La empresa justificó la medida en un “proceso global de optimización de recursos” que implicó una reducción cercana al 40% de su personal. Parte de las desvinculaciones se instrumentaron mediante retiros voluntarios, principalmente de empleados próximos a jubilarse, aunque el conflicto derivó en un paro por tiempo indeterminado y la paralización total de la planta.

Los distintos episodios configuran un comienzo de año complejo para el mercado laboral, con efectos que se extienden sobre sectores estratégicos y regiones sensibles. Reorganizaciones productivas, apertura importadora, caída de la actividad y pérdida de competitividad conforman un escenario que mantiene en alerta a sindicatos, gobiernos provinciales y actores industriales, en un contexto donde la recuperación del empleo privado sigue siendo uno de los principales desafíos de la economía.