Provincia derribó una propiedad que era búnker de venta de drogas

El Gobierno Provincial concretó este viernes el derrumbe del búnker N° 103 desde que se puso en marcha hace dos años le Ley de Microtráfico. La propiedad, que también funcionaba como aguantadero de delincuentes, se ubica en calle Pasaje Netris 2691 de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez.

El operativo de inactivación fue presenciado por el ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, quien reconoció que “aquí no solamente estamos hablando de un punto de venta de drogas, sino de un lugar que estaba siendo utilizado como un refugio de delincuentes que, como en todos estos casos, provocaban múltiples delitos que empeoraban la vida de los habitantes del barrio".

Asimismo, Cococcioni agregó que “entre ayer y hoy también estamos completando un total de 70 allanamientos de los cuales seguramente van a surgir nuevos derribos, nuevos lugares para inactivar, tanto relacionados con circulación de violencia altamente lesiva, como con microtráfico y sus delitos circundantes”.

Investigación con más de 50 detenidos

Mientras, la fiscal Brenda Debiasi, del Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mencionó que este derribo surge de “una investigación que comenzó en junio de 2025”, y recordó que en septiembre de ese año “hicimos 102 allanamientos en simultáneo en Villa Gobernador Gálvez, en una investigación focalizada en bandas que estaban operando en el territorio”. En la pesquisa “se pudieron identificar al menos dos bandas que operaban en esta ciudad, y se logró la detención de todas las personas que estaban identificadas hasta ese momento, más de 50”.

Respecto del búnker derribado “pudimos constatar a través de escuchas y pericias de teléfonos celulares que este lugar funcionaba como un aguantadero al que los miembros de la asociación (liderada por Gerónimo Bogado desde la cárcel) se dirigían cuando no querían ser localizados por el personal policial”, e indicó que la propiedad “no cuenta con ningún tipo de condición de habitabilidad: no tiene baño, cocina, mobiliarios, no tiene absolutamente nada, por ende, sostenemos que la única función era funcionar como aguantadero”.

Finalmente, destacó que “de lo que fue la organización liderada por Bogado se imputaron a 17 personas, de las cuales al menos tres hoy ya están condenadas. Y hay personas que tienen audiencias pendientes, pero ya fueron imputadas y se encuentran con medidas cautelares”, concluyó.

Ley de Microtráfico

La Ley de Microtráfico fue sancionada por la Legislatura a fines de 2023 y promulgada por la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro con el objetivo de combatir el crimen organizado y brindar mayor seguridad a todos los santafesinos. Estos derribos se desarrollan desde principios de 2024, en un trabajo coordinado entre el Gobierno de Santa Fe, el MPA, la Justicia provincial, la Policía provincial y la colaboración de fuerzas federales y gobiernos locales. Desde entonces se contempla la inactivación de puestos de venta de estupefacientes y de inmuebles asociados a la circulación de violencia altamente lesiva, en toda la provincia de Santa Fe.