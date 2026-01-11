Cambio de planes en Alpine: se demora el estreno del A526 y Colapinto espera en Barcelona

La cuenta regresiva para el inicio de la nueva temporada de Fórmula 1 enfrenta un revés inesperado. Alpine ha pospuesto el debut de su modelo A526, previsto para este domingo en Barcelona, lo que afecta directamente la preparación de sus pilotos, incluido Franco Colapinto.

Desde la sede de Alpine en Enstone no se ha emitido un comunicado oficial, pero el portal Grada 3 informa que el retraso se debe a demoras en la entrega de datos cruciales por parte de Mercedes, el nuevo proveedor de motores de la escudería. Esta situación ha impedido completar la configuración necesaria para asegurar un debut seguro en la pista.

El cambio de planes complica tanto la logística como la preparación deportiva de Alpine. La escudería esperaba realizar un shakedown, una jornada de filmación limitada a 200 kilómetros, antes de los test colectivos programados para el 26 de enero. Ahora, Alpine se encuentra a contrarreloj reprogramando el ensayo, considerando realizarlo entre el 20 y el 22 de enero.

Para Colapinto, este contratiempo incrementa la ansiedad por subirse al monoplaza en su primera temporada completa en la élite de la F1. La transición de motores, de Renault a Mercedes, hace que estos kilómetros iniciales sean esenciales para entender el comportamiento del coche y ajustar la puesta a punto, especialmente en el contexto de una nueva era reglamentaria.

Además, la situación se complica para Alpine debido a una controversia técnica que involucra a Mercedes. La firma alemana es objeto de debate por una supuesta interpretación del reglamento que les podría otorgar una ventaja inicial en potencia, lo que ha generado protestas por parte de Ferrari, Audi y Honda.

El foco del conflicto radica en la relación de compresión del motor de combustión interna, que para 2026 tiene un límite de 16:1. Aparentemente, Mercedes ha encontrado un "vacío legal" que les permite hexplegar ese límite al elevar la temperatura de carrera, lo que podría provocar un aumento en la potencia efectiva. Sus rivales argumentan que, según el Artículo C1.5 del reglamento, los monoplazas deben cumplir con las normas "en todo momento durante la competición". Hasta el momento, la FIA no ha emitido una postura sobre este asunto.