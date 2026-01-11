Del título con Boca a la lucha por no descender

En el actual mercado de pases del fútbol argentino, las miradas se han centrado en las incorporaciones de Valentín Carboni a Racing, Aníbal Moreno a River y Marino Hinestroza a Boca. Sin embargo, todos los equipos están realizando movimientos para reforzar sus planteles.

En las últimas horas, Aldosivi confirmó la llegada de un arquero de experiencia: Axel Werner, ex jugador de Boca y Atlético de Madrid, entre otros. La dirigencia del club de Mar del Plata busca mejorar su desempeño en el Torneo Apertura y alejarse de la zona de descenso.

Actualmente, Aldosivi ocupa el penúltimo lugar en la tabla de promedios, solo por encima de los recién ascendidos Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Río Cuarto. El equipo marplatense logró sobrevivir al descenso de manera agónica en 2025 y su objetivo es evitar repetir esa situación.

Axel Werner, de 29 años, se formó en Atlético Rafaela y fue adquirido por Atlético de Madrid, que lo cedió a Boca en la temporada 2016/17. Durante su paso por el Xeneize, fue suplente, pero tuvo la oportunidad de convertirse en titular por la lesión de Guillermo Sara, participando en el Superclásico de diciembre de 2016, donde Boca venció a River 4-2.

Su tiempo en Boca fue breve, solo atajó en dos partidos oficiales, recibiendo tres goles y contribuyendo a la conquista del Campeonato de Primera División 2016/17. Tras dejar el club, Werner continuó su carrera principalmente en España, con una breve etapa en México y dos pasos por Argentina, el primero en Arsenal y el más reciente en Rosario Central.