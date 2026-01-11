Luis Zubeldía fue operado del corazón y tendrá una recuperación más larga de la esperada

El club Fluminense ha informado que la operación de corazón de su entrenador, Luis Zubeldía, fue exitosa. Sin embargo, el técnico argentino necesitará un período prolongado de recuperación y estará alejado de sus funciones hasta 15 días.

A través de sus redes sociales, el Fluminense comunicó: “La intervención fue un éxito, pero su reincorporación al trabajo se retrasará hasta 15 días”. Durante este tiempo, Zubeldía, de 44 años, no podrá liderar los entrenamientos ni asistir al debut del equipo en el Campeonato Carioca, programado para el miércoles ante Madureira.

El sábado, el club había revelado que el director técnico pasaría por un procedimiento cardiovascular, aunque no proporcionó detalles sobre su diagnóstico.

Luis Zubeldía se unió al Fluminense en septiembre de 2022, tras su paso por el San Pablo, donde estuvo más de un año. En diciembre, llevó al equipo a las semifinales de la Copa de Brasil, donde fueron eliminados por Vasco da Gama en una emocionante tanda de penales.

Desde el 2 de enero, Zubeldía ha estado realizando la pretemporada con el Fluminense, pero solo este jueves pudo contar con la plantilla completa tras la llegada de los jugadores que participaron en la Copa de Brasil.

A lo largo de su carrera como entrenador, Zubeldía ha dirigido equipos en varios países, incluyendo México, Ecuador, España, Paraguay y Colombia. Comenzó su trayectoria como técnico a los 27 años en Lanús y ha trabajado en clubes como Racing de Avellaneda, Santos Laguna, Liga de Quito, Deportivo Alavés y Cerro Porteño, entre otros. EnBrasil, además de Fluminense, tuvo un paso destacado por el San Pablo.