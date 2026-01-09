Cómo se enteró Evangelina Anderson del rescate de sus hijos en el mar

Este jueves se dio a conocer que Martín Demichelis y sus hijos fueron rescatados del mar en Punta del Este el 31 de diciembre. La noticia llegó a Evangelina Anderson de manera indirecta.

Durante el programa "A la tarde" por América, el periodista Santiago Sposato informó que la modelo se enteró del incidente a través de su hijo Bastián, pero no de inmediato. "Evangelina se enteró en el avión de regreso a Buenos Aires, el 4 de enero, cuando su hijo mayor le comentó lo sucedido", detalló Sposato.

Además, Anderson realizó un post en sus redes sociales que muchos interpretaron como una referencia al incidente, donde expresó: "Gracias Dios por absolutamente todo".