Avances Lentos en Obras del Centro Histórico: ¿Qué Impide la Agilización?

Las obras emprendidas por la Municipalidad en el Centro Histórico avanzan a un ritmo preocupante. A pesar de las constantes promesas, la falta de decisiones claras para acelerar los trabajos deja en duda su pronta finalización. La situación podría prolongarse, llevando a completar más de la mitad del año con proyectos aún en desarrollo, lo que repercute directamente en los vecinos.

Actualmente, el readoquinado del anillo interno del Centro Histórico ha alcanzado un 35% de avance, con tres de las ocho cuadras finalizadas y trabajos ya iniciados en la cuarta. Además del adoquinado, se llevan a cabo obras complementarias, como la construcción de canteros y sendas peatonales elevadas, enfocados en mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito.

Las obras son ejecutadas por personal municipal y cooperativas locales, destacando el impacto positivo en el empleo. Hasta ahora, el avance total de las obras, incluidas las complementarias, también se estima en un 35%. La municipalidad asegura realizar un seguimiento constante para garantizar la calidad y los tiempos estipulados.

Progreso en la Plaza 25 de Mayo

El ministro de Obras Públicas, Leonardo Viotti, reportó que la remodelación de la Plaza 25 de Mayo ha alcanzado un avance del 60%. Las veredas están al 65% de completarse, y el anillo central que rodea el monumento a San Martín ya está terminado.

En términos de iluminación, la mejora perimetral ha avanzado un 85%, mientras que la iluminación central se encuentra al 65%. Sin embargo, el terraplén de nivelación, clave para la accesibilidad, presenta el menor porcentaje de avance.

Viotti subrayó la importancia de mantener la identidad histórica de la plaza durante estas mejoras, asegurando que cada decisión respeta su valor simbólico y responde a las necesidades contemporáneas.

Renovación de Veredas en el Sector del Museo

Este lunes se reanudaron los trabajos de renovación de veredas en el sector del Museo Municipal. Estas labores forman parte de un plan más amplio destinado a mejorar la infraestructura en las áreas centrales de la ciudad. Durante el receso operativo, se ha garantizado el acceso peatonal y el funcionamiento de los comercios locales.

El municipio agradece la paciencia de los vecinos y comerciantes, destacando que estas obras contribuirán a crear veredas más seguras y modernas.