Habrá extraordinaria del Concejo por el "mamarracho" de acuerdo sobre la Terminal

El Concejo Municipal de Rafaela realizará una sesión extraordinaria el próximo martes a las 9:00, donde se abordarán tres proyectos. El más destacado es el acuerdo entre el Departamento Ejecutivo Municipal y el concesionario de la Nueva Estación Terminal de Ómnibus, cuyo objetivo es regularizar la situación contractual y ejecutar un plan de obras para recuperar un edificio en deterioro por la falta de mantenimiento.

El proyecto de ordenanza, presentado por el Ejecutivo, busca ratificar el convenio con el concesionario y permitir inversiones en infraestructura y conservación del espacio, vital para la movilidad urbana de la ciudad.

El Municipio mantendrá bajo su posesión los sectores de la Terminal previamente cedidos y asumirá el costo de la reparación integral de zonas de acceso para los colectivos, que contempla 580 metros cuadrados de hormigón y la construcción de cordones de separación.

Como contraprestación, el Municipio se compromete a llevar a cabo mejoras en la Terminal antes del 31 de mayo de 2026, que incluyen obras en sistemas de desagües, recambio de cielorrasos, limpieza de superficies y acondicionamiento general del edificio. También se prevé la entrega de 400 litros de pintura exterior, cuya aplicación correrá a cargo del concesionario, con fecha límite de finalización el 31 de julio de 2026.

Desde enero de 2026, el Municipio cubrirá el 5% de las facturas de luz y agua de los espacios que utiliza en la Terminal. Además, se compensarán deudas del concesionario con deudas municipales relacionadas con los servicios.

Se designará un inspector municipal para supervisar el cumplimiento de las mejoras y el mantenimiento del edificio. Según el Ejecutivo, este acuerdo es fundamental para resolver una situación pendiente y mejorar un espacio emblemático de Rafaela.

Además del tratamiento del acuerdo por la Terminal, la sesión incluirá otros dos proyectos: uno sobre la implementación de un plan de cortinas forestales, presentado por el concejal Lisandro Mársico, y otro sobre la creación de Áreas de Desarrollo Prioritario (A.D.P.) para fomentar inversiones y ordenar el crecimiento urbano.

Hoy a las 10:00, concejales y funcionarios del Ejecutivo se reunirán para consensuar la agenda de la sesión extraordinaria.