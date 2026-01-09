Las mejores playas de la Patagonia para disfrutar el verano

La Patagonia argentina está emergiendo como un destino turístico destacado para las vacaciones de verano. Aunque la temporada alta de turismo suele coincidir con el invierno en esta región, cada vez más argentinos y visitantes internacionales están descubriendo las ventajas de viajar a la Patagonia durante los meses cálidos. El verano ofrece la oportunidad de disfrutar de sus magníficos paisajes y un clima agradable en las playas de sus lagos.

Viajar en automóvil, ya sea en vehículo particular o alquilando uno en destino, resulta ser una excelente opción para explorar la región. Aunque los pueblos y lagos están relativamente cerca entre sí, se aconseja realizar paradas frecuentes para disfrutar de la belleza de montañas, bosques y aguas cristalinas que caracterizan el paisaje patagónico.

Tres playas imperdibles en la Patagonia

Bahía Brava (Villa La Angostura)

Esta playa de aguas agitados se encuentra en Villa La Angostura y es el punto de partida para excursiones hacia el Parque Nacional Los Arrayanes. La experiencia puede iniciarse en Bariloche, aunque también es posible realizar el recorrido a pie o en bicicleta desde la Villa. Bahía Brava, junto a su contraparte Bahía Mansa, donde las aguas son más tranquilas, ofrece la posibilidad de alquilar kayaks para explorar sus aguas turquesas. Una curiosidad de Bahía Brava es la presencia de arena flotante, compuesta en realidad de restos de piedra pómez volcánica. Puerto Arrayán (Villa Traful)

A 45 kilómetros de Villa La Angostura y 15 de Villa Traful, Puerto Arrayán se caracteriza por su extensa playa de arena, a diferencia de muchas otras playas de la región. Este lugar, conocido como el "Caribe del Sur", destaca por su arena fina y clara y sus aguas turquesas. Además, cuenta con opciones de camping y cabañas cercanas. Los visitantes pueden disfrutar de943 las impresionantes noches estrelladas que ofrece la Patagonia. La Puntilla (Villa Traful)

Ubicada a solo 15 cuadras del centro de Villa Traful, La Puntilla es apreciada por sus aguas cristalinas y paisajes espectaculares. Ofrece cabañas con acceso directo a la playa, ideales para familias o parejas. A pesar de que la temperatura del agua raramente supera los 15 grados, es un lugar popular tanto entre residentes como entre turistas. Aunque acampar o hacer fuego está prohibido, hay estacionamiento disponible y un breve camino de 200 metros que conduce al mirador y al agua.

La Patagonia se está posicionando como una alternativa atractiva para disfrutar del verano, con paisajes únicos y diversas actividades al aire libre.