Mársico se bajó el sueldo, anticipa que quiere ser intendente y confiesa "diferencias" con Viotti

Mársico se bajó el sueldo, anticipa que quiere ser intendente y confiesa "diferencias" con ViottiRAFAELA R24N
Lisandro Mársico habló en forma exclusiva con R24N en un extenso reportaje, luego de anunciar que decidió reducir su sueldo como concejal. La charla fue muy rica en conceptos, en la que Mársico afirma que va por la intendencia de Rafaela. Menciona que tiene "diferencias" con el actual intendente, Leonardo Viotti, y que "no tiene trato" con el hermano del intendente. Además, destaca que está abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas de la ciudad, inclusive con LLA. Este Mársico ha calentado enero y ha picado en punta en una jugada política que lo posiciona y lo proyecta.
Se fundó ciudad Ayacucho en Perú
Ricardo ZimermanEFEMERIDES
