Los concejales visitaron el Autódromo y conocieron las obras que permitirán la vuelta del TC

Pusieron en valor los trabajos que se están desarrollando para que Rafaela nuevamente sea el epicentro del Turismo Carretera.

En 2026, Rafaela volverá a ser sede del Turismo Carretera. Por este motivo, los concejales de la ciudad de Rafaela concurrieron a las instalaciones del Autódromo para conocer personalmente el plan de obras solicitadas por la Asociación Corredores de Turismo Carretera.

Los legisladores locales fueron recibidos por Francisco Paravano, presidente del club Atlético de Rafaela, quién fue el encargado de contarles los trabajos que se están llevando adelante.

Desde el mes de diciembre, se están ejecutando tareas de movimiento de suelo destinadas a ampliar el playón de hormigón, una obra fundamental para cumplir con los estándares técnicos exigidos por la ACTC.

Asimismo, se prepara la demolición parcial del playón existente, que será readecuado y reconstruido para ajustarse a las normas de seguridad vigentes de la categoría.

De igual manera, el plan de obras también contempla intervenciones complementarias en materia de seguridad y funcionamiento del predio: adecuación de accesos, ampliación de sectores operativos, mejoras en espacios para equipos y prensa, y otras tareas vinculadas a la infraestructura general.

Los concejales pusieron en valor los trabajos previstos con el objetivo de que Rafaela nuevamente pueda disfrutar de la experiencia del Turismo Carretera en la ciudad.