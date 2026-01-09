Matías Garfunkel fue condenado por fraude

Matías Garfunkel ha sido condenado a dos años de prisión en suspenso por apropiarse de obras de arte que tenía bajo su custodia judicial, las cuales estaban en depósito debido a una demanda presentada por su exesposa, Marina Gersztein.

Por otro lado, Martín Candalaft profundizó: “Fue condenado por haber vendido en el exterior obras de arte de manera ilegal, violentando una medida de la Justicia”

El empresario aceptó un juicio abreviado, donde se determinó su condena, así como la inhabilitación perpetua para ser designado depositario judicial y la obligación de cubrir las costas del juicio, según documentos presentados por Mauro Szeta. Mariano Yesse, abogado de la causa, puntualizó que la decisión proviene del Tribunal en lo Criminal y Correccional N°4 de la Capital Federal y destacó que el caso se remonta a 2010.