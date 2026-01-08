La tajante palabra de Griselda Siciliani tras los chats de Luciano Castro con Sarah Borrell

Griselda Siciliani se pronunció sobre su relación con Luciano Castro tras la filtración de chats entre él y Sarah Borrell, en los que se evidenciaron momentos íntimos. La actriz aclaró su situación con Castro en respuesta a las preguntas de los medios.

Durante el programa "Intrusos" en América TV, la periodista Paula Varela explicó los detalles de este escándalo, que fue el foco de atención el 7 de enero. Siciliani intentó restarle importancia al asunto, afirmando que su vínculo con Castro es sólido y sin conflictos.

"Está todo re bien, Pau. Re bien. Gracias por escribirme. Estamos en Mardel ahora, juntos", "O sea que para ellos si pasó está todo bien. Quizá él se lo blanqueó", agregó la periodista.

Varela añadió que, según su percepción, Griselda y Luciano mantienen una relación "muy libre", sugiriendo que no sienten la necesidad de hacer públicas ciertas situaciones personales.