JonY BoY anunció su retiro

Jonathan Muñoz, conocido como JonY BoY, informó este martes su retiro como jugador profesional de Counter-Strike, culminando así una trayectoria de más de dos décadas en el competitivo.

Considerado uno de los referentes del Counter-Strike argentino, JonY BoY fue fundamental en la transición del clásico CS 1.6 al éxito de CS:GO y, más recientemente, a CS2. A lo largo de su carrera, lideró diversas escuadras en la región, destacándose en equipos como Isurus Gaming y Furious Gaming, donde desempeñó los roles de AWPer y capitán.

Su influencia en el ámbito del Counter-Strike ha sido notable, siendo una figura clave que representó la estabilidad en una región marcada por la falta de estructuras sólidas. Su participación en torneos sudamericanos y clasificatorios internacionales lo convirtió en un referente para entender la evolución del juego en Argentina.

JonY BoY también formó parte del único Mundial de Counter-Strike por países, el WESG 2016, un evento que reunió a las principales selecciones internacionales. Aunque Argentina no avanzó más allá de la fase de grupos, el torneo es recordado con nostalgia por haber puesto a la región en un mapa competitivo que no ha vuelto a repetirse con tal relevancia.

A pesar de su retiro del ámbito competitivo, JonY BoY dejó entrever su deseo de continuar vinculado al desarrollo del juego. “El competitivo termina, pero mi historia en la escena no”, afirmó, abriendo la posibilidad de involucrarse en la formación de nuevos talentos. Su salida marca el fin de una etapa representativa del Counter-Strike argentino, caracterizada por la dedicación y el esfuerzo constante.