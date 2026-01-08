Romina Gaetani consiguió una restricción perimetral contra su exnovio

Romina Gaetani ha obtenido una orden de restricción contra su exnovio Luis Cavanagh, a quien acusó de violencia de género. Ignacio Trimarco, abogado de Gaetani, confirmó la información a TN Show.

La orden judicial impone a Cavanagh la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de Gaetani y su hogar durante 30 días, así como la restricción de contactarla por teléfono o mensajes de texto.

Cavanagh ha sido notificado sobre la denuncia, que se clasifica como “lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género”. Según TN Show, el incidente, que tuvo lugar el 30 de diciembre en la residencia de Cavanagh en Tortuguitas Country Club, surgió de una “pelea por celos” que derivó en lesiones para la actriz.