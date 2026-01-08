Mientras Viotti sigue durmiendo la siesta, los accidentes no paran en Rafaela

Un accidente de tránsito ocurrido la mañana del miércoles 7 de enero en Rafaela generó preocupación en la comunidad. La colisión se produjo en la intersección de las calles Alvear y Brown, un área de intenso flujo vehicular en las horas pico.

El siniestro involucró a un automóvil y una motocicleta, aunque las causas del choque aún no han sido esclarecidas oficialmente. A pesar del impacto, no se reportaron heridos entre los conductores ni los transeúntes cercanos, lo que generó alivio entre los testigos. Ambos involucrados se encontraban en buen estado de salud y no requirieron atención médica.

En el lugar, se observaron daños materiales menores, principalmente en la motocicleta. Autoridades de tránsito y efectivos policiales llegaron rápidamente para regular el tráfico, que estuvo parcialmente interrumpido durante unos minutos mientras se llevaban a cabo las labores de despeje de la vía.