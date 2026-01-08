El Municipio invita a disfrutar un verano en movimiento

Con el objetivo de que la comunidad pueda disfrutar de la actividad deportiva al aire libre durante los meses de enero y febrero, la Municipalidad de Rafaela organizó una serie de Talleres de Verano, desde el lunes 12 de enero al viernes 27 de febrero.

Una de las propuestas es Gimnasia para Adultos en distintos barrios de la ciudad. En la vecinal del barrio Villa del Parque (Deán Funes 700), será los lunes y miércoles a las 18:30. En la Placita Honda del barrio San Martín (Viamonte y Sáenz Díaz) se desarrollará los lunes y miércoles a las 7:00. Mientras que los mismos días y en el mismo horario, también se ofrecerá esta actividad en la Plaza de la Democracia de barrio Los Nogales (Falucho y Lincoln).

En la Plaza de la Paz de barrio Guillermo Lehmann (N. Álvarez y Lorenzatti), Gimnasia para Adultos será los lunes y miércoles a las 19:30. Y en la Plaza José Hernández del Martín Fierro (Poggi y Mainardi), se llevará a cabo los lunes y miércoles a las 8:00. En barrio Jardín, el lugar elegido para el encuentro es la Plazoleta 1º de Mayo (Falucho y Scalabrini Ortiz), los martes y viernes a las 19:30.

Otra de las disciplinas que forman parte de este programa es Zumba. Los martes y viernes a las 20:00 será en la Plaza Italia (Jaime Ferré y Bollinger). Los mismos días pero a las 18:30, la actividad se desarrollará en la Plaza Esteban Laureano Maradona de barrio San José (Lavalle 2450). En la Plaza Cura Normando Corti de barrio Villa Rosas, la cita es los lunes y miércoles a las 8:15.

Para quienes opten por bailar, se ofrece una clase de Ritmos los miércoles y viernes a las 20:00 en la Plaza Sargento Cabral de barrio Pizzurno (Bulevar Yrigoyen y Estanislao del Campo).

La última disciplina del Programa de Verano es Yoga. Los lunes y miércoles a las 18:30, la invitación es en la explanada detrás de la vecinal de barrio Fátima. Los mismos días pero a las 19:30, la actividad será en la Plaza Eva Perón de barrio Central Córdoba (Gaboto 199). Los martes y jueves a las 19:30, la propuesta se traslada a la Plaza de la Paz de barrio Guillermo Lehmann (Álvarez y Lorenzatti).

El barrio El Bosque tendrá sus clases de Yoga los miércoles a las 7:30 y los viernes a las 18:00 en el Bosquecito Besaccia (bulevar Yrigoyen y avenida Muriel), mientras que el barrio Álamos del Aeroclub tendrá sus clases el lunes a las 7:00 y el miércoles a las 19:30 en la Plaza Elda Massoni (avenida Los Álamos y Favaloro). Los jueves a las 10:00 y los viernes a las 16:30 será el turno del barrio Villa Dominga en la Plaza Cristóbal Colón (Edison y Güemes), mientras que los miércoles y viernes a las 7:30, le corresponderá al barrio 9 de Julio en su Plaza ubicada en Lisandro de la Torre y Balcarce.

Por otro lado, Yoga también se ofrecerá en el Parque de los Eucaliptus ubicado en barrio Sarmiento (Roque Sáenz Peña 473), los lunes y miércoles a las 17:30. Los mismos días pero a las 16:00, el escenario será la ciclovía de barrio Italia (avenida Brasil y J.V. González). En tanto que la Plaza Sarmiento (España y avenida Mitre) tendrá sus clases los martes y jueves a las 18:00. El barrio Independencia en la Plaza Rodolfo Bienvenido Muriel (Eloy Gaitan y Arturo Illia) ofrecerá esta propuesta a los vecinos, los días lunes y miércoles a las 7:00. Finalmente, los martes y viernes a las 9:30, la actividad se desarrollará en la ciclovía de calle Estanislao del Campo al 1600.