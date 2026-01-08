YPF acelera su transformación digital y apuesta al ecosistema fintech para fidelizar clientes

YPF lanzará tarjetas de débito y crédito propias en alianza con Mastercard.

La estrategia fintech apunta a fidelizar clientes, no a competir con billeteras masivas.

La App YPF suma pagos en dólares, miles de servicios y futuras opciones de inversión.

La red de estaciones se reorganiza en formatos premium, tradicionales, low cost y ACA.

Las tiendas FULL ganan peso en el negocio y buscan elevar el ticket promedio.

YPF evalúa independizar FULL y llevarla a una oferta pública en el mediano plazo.

YPF profundiza un proceso de transformación que excede largamente la producción y comercialización de hidrocarburos. A través de YPF Digital, su brazo tecnológico, la compañía avanza con decisión en el ecosistema fintech y se prepara para lanzar en el corto plazo sus propias tarjetas de débito y crédito, en alianza con Mastercard, una de las principales empresas globales de medios de pago. El movimiento confirma un giro estratégico que combina tecnología, experiencia de usuario y fidelización como ejes centrales del negocio.

A diferencia de otras incursiones empresarias en el mundo financiero, la petrolera no busca disputar el liderazgo de las billeteras virtuales masivas. En la conducción de la compañía descartan cualquier intento de competir con gigantes del sector y remarcan que el objetivo es otro: utilizar herramientas digitales para fortalecer el vínculo con el cliente y lograr que elija cargar combustible en estaciones YPF frente a la competencia. En ese marco, la empresa ya opera de hecho como una fintech consolidada, con una plataforma que integra pagos, servicios y beneficios.

La alianza con Mastercard permitirá un despliegue por etapas. El primer paso será el lanzamiento de la tarjeta de débito YPF, asociada a un esquema de cuenta remunerada. Los usuarios podrán depositar dinero en la aplicación, obtener intereses y utilizar el plástico para realizar consumos cotidianos tanto dentro como fuera de la red de estaciones. Se trata de una ampliación significativa del alcance de la App YPF, que busca posicionarse como una herramienta de gestión monetaria diaria.

La tarjeta de crédito llegará poco tiempo después bajo la marca YPF Mastercard. Permitirá financiar consumos y profundizar la relación con los clientes, con una lógica más orientada a la prestación de servicios que a la generación de rentabilidad directa fuera del negocio principal. Aunque la posibilidad de solicitar una licencia bancaria está bajo análisis, desde la empresa aclaran que no hay una decisión tomada y que cualquier avance en ese sentido dependerá de la evolución del mercado y del marco regulatorio.

El desarrollo financiero se complementa con nuevas funcionalidades dentro de la aplicación. Tras la reciente habilitación del pago en dólares y la integración de más de 6.000 servicios para abonar desde la plataforma, el roadmap tecnológico incluye la posibilidad de invertir en acciones y operar con bitcoin. La estrategia apunta a consolidar un ecosistema digital integral, donde la comodidad y la tecnología refuercen el liderazgo de la compañía en el mercado argentino.

En paralelo al salto digital, YPF avanza con una reingeniería profunda de su red de estaciones de servicio. Este año implementará una categorización comercial que divide la red en cuatro formatos diferenciados, adaptados a la ubicación y al perfil de cada cliente. El objetivo es optimizar la rentabilidad y segmentar la experiencia de consumo.

El formato YPF Black será la propuesta premium de la marca, con una experiencia centrada en alianzas de alto valor. En ese segmento, la empresa negocia un acuerdo estratégico con McDonald’s para integrar su oferta gastronómica, complementada con productos seleccionados como empanadas de Costumbres Criollas y postres de Guapaletas. La YPF tradicional mantendrá el estándar actual de servicio, priorizando eficiencia y cobertura territorial.

A su vez, la compañía incursionará en el segmento de bajo costo con las tiendas Refiplus by YPF, un formato diseñado para competir por precio mediante una estructura de costos más liviana. Finalmente, las estaciones YPF ACA continuarán reflejando la histórica alianza con el Automóvil Club Argentino, incorporando la tecnología de la app a sus puestos de servicio.

La apuesta por la gastronomía y las tiendas de conveniencia no es marginal. Aunque la mayor rentabilidad de YPF sigue proviniendo de los hidrocarburos, el negocio de las tiendas FULL gana peso creciente en el balance. La incorporación de chefs y productos elaborados busca elevar el ticket promedio y consolidar una marca que ya compite con grandes cadenas de café y fast food.

El horizonte de este proceso es ambicioso: YPF trabaja para que FULL se convierta en una empresa independiente y, en el mediano plazo, realice su propia oferta pública inicial. La eventual salida a la bolsa permitiría capturar el valor de una red que se expande más allá del negocio energético y reducir la exposición a las fluctuaciones propias del sector.