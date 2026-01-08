Nuevo esquema de subsidios energéticos: cómo funciona el sistema focalizado y a quiénes alcanza

El nuevo régimen elimina la segmentación por niveles y crea el sistema de Subsidios Energéticos Focalizados.

El ReSEF reemplaza al RASE y divide a los hogares en solo dos categorías: con subsidio y sin subsidio.

Quienes ya estaban inscriptos no deben volver a anotarse, salvo para actualizar datos.

Usuarios de garrafas, ex Programa Hogar y Tarifa Social de Gas deben inscribirse obligatoriamente.

El acceso al subsidio queda limitado a hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales.

El esquema establece bonificaciones del 50% en luz y gas, con una reducción gradual prevista para 2026.

Desde enero rige en todo el país un nuevo régimen de subsidios a la energía que redefine el acceso a la asistencia estatal en las tarifas de electricidad, gas natural por redes, gas propano y garrafas de GLP. El cambio quedó formalizado con el Decreto 943/2025 y marca el inicio del sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza el esquema de segmentación por niveles y pone fin a la transición iniciada en 2024.

El nuevo modelo busca simplificar y ordenar el esquema de subsidios, con un criterio central: concentrar los recursos públicos en los hogares que efectivamente los necesitan. Para ello se creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que sustituye al anterior Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE). A diferencia del sistema previo, ya no habrá categorías N1, N2 y N3, ni un régimen independiente de Tarifa Social de Gas. Desde ahora, el universo de usuarios se divide en solo dos grupos: hogares con subsidio y hogares sin subsidio.

Uno de los aspectos clave es que no todos los usuarios deberán realizar nuevamente el trámite. Los hogares que ya estaban inscriptos en el ex RASE no tienen que volver a anotarse, ya que sus datos se migran automáticamente al nuevo registro. De todos modos, podrán consultar su situación o actualizar la declaración jurada a través de la plataforma Mi Argentina si hubo cambios en la composición del hogar, ingresos o patrimonio.

Sin embargo, el Gobierno estableció que tres grupos deberán inscribirse obligatoriamente para no perder el beneficio. Se trata de los usuarios de garrafas de GLP, los beneficiarios del ex Programa Hogar y quienes accedían a la Tarifa Social de Gas. En estos casos, hay un plazo de seis meses para completar la inscripción en el ReSEF. Durante ese período, los subsidios se mantienen vigentes, pero una vez finalizada la transición el Programa Hogar será dado de baja y la asistencia quedará integrada al régimen general.

El nuevo esquema introduce un criterio de ingresos más claro. Para acceder al subsidio, los hogares deberán percibir ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (CBT). Según los últimos datos oficiales disponibles, ese umbral equivale a $3.771.987,09 mensuales para un hogar tipo. Además del ingreso, el Estado evaluará otros indicadores de capacidad económica, como la tenencia de inmuebles, vehículos, activos societarios y bienes considerados de lujo, con el objetivo de evitar superposiciones y corregir distorsiones del sistema anterior.

En cuanto al funcionamiento de las bonificaciones, el SEF establece descuentos directos sobre el precio de la energía. En electricidad, los hogares beneficiarios tendrán una bonificación base del 50% sobre un bloque de consumo determinado: hasta 300 kWh mensuales en períodos de alta demanda y 150 kWh en meses templados. En el caso del gas natural por redes, se mantienen los bloques vigentes y el subsidio del 50% se concentra entre abril y septiembre, cuando el consumo es mayor. En los meses de baja demanda no habrá bonificación.

De manera excepcional, durante 2026 se aplicará una bonificación adicional de hasta el 25% en enero, que se reducirá de forma gradual hasta desaparecer en diciembre. El nuevo régimen también incorpora de manera homogénea a los usuarios de gas propano indiluido por redes y a quienes utilizan garrafas, unificando criterios a nivel nacional.

Con este decreto, el Gobierno dio por concluido el Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados y derogó el Decreto 332/2022. El objetivo oficial es avanzar hacia un sistema más transparente, previsible y sostenible, que alinee progresivamente las tarifas con los costos reales de la energía, sin desatender a los sectores de menores ingresos.