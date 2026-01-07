Dólar en tensión y cuentas ajustadas: el mercado mira con lupa el debut del nuevo esquema cambiario

El dólar se mantiene en el techo de la banda y el oficial ya roza los $1.500

El Tesoro vendió u$s224 millones en el MULC para contener la cotización

Los depósitos en dólares del Tesoro no alcanzan para cubrir el vencimiento inmediato

El mercado descuenta una operación de REPO por cerca de u$s2.000 millones

Bonos en dólares fueron transferidos al BCRA como posible colateral

Las tasas en pesos siguen altas y refuerzan el clima de volatilidad

Mientras la atención internacional sigue puesta en la situación de Venezuela, en el plano local el mercado financiero comenzó a concentrarse en las primeras señales de estrés del nuevo esquema cambiario. La principal alarma se encendió por la persistencia del dólar en el techo de la banda, aun en un contexto de bajo volumen operado, y por un tipo de cambio oficial que ya roza los $1.500. A ese cuadro se suma una preocupación central: la disponibilidad real de divisas del Gobierno para afrontar un vencimiento de deuda clave previsto para esta semana.

El dato que aceleró las especulaciones fue la confirmación de que el Tesoro realizó ventas netas por u$s224 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) el pasado 29 de noviembre. La intervención se produjo en la antesala de un pago de deuda por más de u$s4.300 millones, lo que reavivó las dudas sobre la capacidad del Gobierno para sostener el esquema cambiario sin recurrir a un mayor drenaje de reservas.

Aunque todavía no hay cifras oficiales consolidadas, en la city detectaron nuevas ventas del Tesoro en las últimas ruedas, que coincidieron con compras puntuales del Banco Central por alrededor de u$s21 millones, las primeras en casi nueve meses. Ese cruce de operaciones dejó al descubierto un dato sensible: los depósitos en dólares del Tesoro ascienden a unos u$s1.963 millones, un monto insuficiente para cubrir el compromiso inmediato, lo que obliga al equipo económico a buscar financiamiento adicional en tiempo récord.

Desde el Ministerio de Economía intentaron llevar tranquilidad. Uno de los asesores del área afirmó que el Tesoro no utilizará dólares del Banco Central para afrontar el pago y que existen expectativas de contar con unos u$s700 millones provenientes de una operación vinculada a represas antes del vencimiento. Sin embargo, aun contemplando ese ingreso, los cálculos del mercado coinciden en que faltan entre u$s1.300 millones y u$s1.500 millones para completar el pago.

En ese contexto, la alternativa que reúne mayor consenso es la concreción de una operación de REPO con bancos internacionales. El hermetismo del equipo económico alimenta la cautela, pero distintas estimaciones privadas señalan que el monto podría rondar los u$s2.000 millones. Más allá de la cifra, los analistas advierten que no solo será clave la tasa de interés, sino también el origen de los fondos. Si el financiamiento proviniera del mercado doméstico, podría interpretarse como una señal de desconfianza de los actores internacionales respecto del nuevo esquema cambiario.

En paralelo, el Tesoro avanzó con movimientos preparatorios. La semana pasada transfirió al Banco Central bonos soberanos en dólares —Bonares 2035 y 2038— a cambio de instrumentos ajustados por inflación con vencimientos en 2027 y 2028. El objetivo fue reforzar el stock de activos en moneda dura para utilizarlos como colateral en operaciones de financiamiento externo. En el mercado descuentan que esos mismos bonos serían la garantía del eventual REPO, un dato que quedaría confirmado con el anuncio oficial.

El frente cambiario no es el único foco de tensión. Según distintos informes privados, el arranque del nuevo esquema estuvo acompañado por problemas de liquidez en pesos. Factores estacionales empujaron al alza las tasas, al tiempo que se observó mayor demanda de dólares como cobertura. La caución volvió a operar en niveles elevados y llegó a tocar el 70% de tasa nominal anual en medio de una fuerte volatilidad intradiaria.

A la espera de definiciones sobre el pago de deuda y atentos a los próximos movimientos del Banco Central, los operadores coinciden en que la volatilidad en tasas y tipo de cambio se mantendrá en el corto plazo. El próximo hito será la licitación del Tesoro prevista para el 14 de enero, que funcionará como una nueva prueba para medir la confianza del mercado en el delicado equilibrio del programa económico.