“¿Por qué no se disparó un solo misil?”: las incógnitas tras la operación que extrajo a Nicolás Maduro de Caracas

A cuatro días de la extracción de Nicolás Maduro y Cilia Flores de territorio venezolano por fuerzas estadounidenses, comienzan a emerger detalles sobre militares venezolanos y cubanos, así como la detención de once oficiales de la Aviación. “La defensa no falló; fue desactivada por acuerdo”, dice un coronel retirado del Ejército de EEUU, al tiempo que se pregunta si Washington podrá evitar una guerra civil en Venezuela o episodios de violencia vinculados al narcotráfico.



Fuentes militares le confirmaron a Infobae que la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvo la noche del sábado 3 de enero a once oficiales de la Aviación, entre ellos a tres generales, por haber desactivado y saboteado el Sistema Antiaéreo nacional.

Las acciones de sabotaje se llevaron a cabo tanto desde las Salas Situacionales como en campo, afectando tanto el sistema electrónico como el manual, los cuales habrían quedado completamente anulados.



Ninguna autoridad militar ha ofrecido hasta el momento detalles adicionales sobre el móvil de la acción ni sobre el destino de los detenidos, solo algunos videos que dan cuenta de algunos funcionarios castrenses que fallecieron por los bombardeos.

El coronel retirado del Ejército estadounidense Douglas Macgregor, veterano de la Guerra del Golfo y estratega en la intervención de la OTAN en Yugoslavia en 1999, considera que se evidenció la determinación de Washington de recurrir a todos los medios disponibles, incluso la fuerza militar, para preservar su influencia en la región y gestionar el declive del orden liberal instaurado tras la Segunda Guerra Mundial.



El también analista político se pregunta ahora cuál será el siguiente paso de Estados Unidos: “¿Cómo consolidará Washington su última victoria sobre Maduro y su régimen? El plan parece confuso, por no decir inexistente”, señala el militar.

Según sus previsiones, es probable que Maduro sea juzgado en un tribunal estadounidense por delitos relacionados con el narcotráfico. Mientras tanto, el presidente Donald Trump ha asegurado que Estados Unidos “tomará el control” durante la transición.

Macgregor cuestiona si Washington podrá establecer un nuevo orden político que evite una guerra civil en Venezuela o futuros episodios de violencia vinculados al narcotráfico.

En el ámbito internacional, Macgregor descarta una intervención directa de Rusia y China en la crisis venezolana, pese a sus protestas. La reciente reunión de Maduro con funcionarios chinos, apenas 24 horas antes de su captura, ha generado inquietud en Pekín, que podría acelerar la liquidación de deuda estadounidense, con consecuencias inciertas para los mercados.

Sin embargo, Mcgregor está convencido que tanto Moscú como Pekín evitarán desafiar el poder militar estadounidense en el Caribe, reconociendo la ventaja estratégica de Washington en la región.

Durante una entrevista, Macgregor dice que el poder en Venezuela no descansa en manos de los aprobados por Washington, descansa en manos de los hombres con armas; Vladimir Padrino López dijo que la soberanía ha sido violada y que las fuerzas armadas seguirían empleando todas las capacidades para la defensa.

“Esas no son palabras vacías, eso es una advertencia. Los militares venezolanos no son leales a Maduro el hombre, son leales al sistema que los alimentaba, el chavismo que existe desde hace 30 años”.

¿Crees que puedes entrar ahí, secuestrar a su líder y esperar que depongan las armas? “Nunca, estamos frente a una fuerza armada que acaba de ver gran parte de su destacamento de seguridad abatido y no tienen a donde ir. Cuando arrinconas a una bestia, muerde y muerde fuerte”.

“Para dirigir un país con un terreno tan vasto necesitas botas en el terreno, no unos cientos de operadores especiales, necesitas una fuerza de ocupación”, dijo el coronel y analista estadounidense.

La defensa fue desactivada

El economista peruano Manuel Romero Caro, empresario y fundador del diario Gestión, ha calificado de “inverosímil” el reciente operativo militar estadounidense en Venezuela, conocido como Operación Resolución Absoluta.

Considera que la intervención, que incluyó una flota de helicópteros y aviones que atravesó el espacio aéreo venezolano sin oposición, culminó con la exitosa extracción de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Venezuela cuenta con radares chinos y sistemas de misiles rusos S-300 capaces de detectar aeronaves a larga distancia, además de 5.000 misiles rusos Iglas con capacidad para derribar aviones a corta distancia.

Para el economista, resulta inexplicable que once helicópteros pudieran aterrizar en Caracas, capturar al mandatario más protegido del país y despegar sin que se disparara un solo misil antiaéreo. “La defensa no falló; fue desactivada por acuerdo”, sostiene.

En el plano político, Romero Caro destaca que la forma en que se produce la captura es fundamental para la narrativa posterior. Mientras una rendición firmada puede interpretarse como humillación, una captura permite a Maduro presentarse como mártir ante sus seguidores, preservando así su legado político y evitando ser visto como traidor.

Romero Caro considera que, para la administración de Donald Trump, la operación representa “una captura espectacular”, el trofeo político perfecto para consumo interno, al ofrecer una victoria rápida y cinematográfica sin los costes humanos y económicos de una guerra de ocupación prolongada.

El analista recalca la extrema seguridad personal de Maduro, protegida por inteligencia cubana y unidades de élite, lo que hace improbable que la inteligencia estadounidense pudiera conocer su ubicación exacta en tiempo real, salvo que él mismo o su círculo íntimo proporcionaran las coordenadas. “Una operación así de limpia solo ocurre cuando el objetivo se deja encontrar”, afirma.

El economista señala que, tras una supuesta invasión, lo lógico sería una respuesta bélica inmediata de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Sin embargo, la calma mantenida por los altos mandos militares indica que ya estaban al tanto de lo que iba a suceder. “La captura no fue una sorpresa para los mandos militares, sino el cumplimiento de una fase del pacto”, concluye Romero Caro, quien considera más plausible un acuerdo de conveniencia que un milagro militar.

En este contexto, Romero Caro compara la operación estadounidense con el decorado de una película cuyo desenlace ya estaba pactado en una mesa de negociación. Finalmente, plantea la pregunta que se hacen los analistas militares: ¿La aparente facilidad con la que cayó Maduro se debe realmente a la falta de protección, o a una combinación letal de tecnología avanzada, inteligencia humana —traición— y velocidad?

